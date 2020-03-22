Певица Лолита огорошила подписчиков неожиданным видео. Она выложила в Instagram запись с очень интригующим началом. Как отмечает «Утро.ру», ролик начинается с крупного плана груди звезды, затянутой в кружевное белье. Лолита тяжело дышит, только после того, как камера берет более общий план, становится ясно, что знаменитость чистит унитаз.

«Чистка унитазов — сплошное удовольствие на карантине», — подписала пост артистка.

Поклонники разделились на тех, кто принял выходку певицы с восторгом, и скептиков, которые нашли шутку пошлой.

«Вы, конечно, крутая!»

«А я уж подумала немецкое порно…»

«Лолита, вы даже унитаз моете эффектно и эротично, супер», — писали фанаты.

Instagram @lolitamilyavskaya

Некоторые остались недовольны видео и нашли, к чему придраться.

«А после этого пришла домработница и реально сделала уборку»

«Какой-то несовременный интерьер», — капризничали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о прогнозе того, чем будут заняты звезды шоу-бизнеса во время карантина от блогера Елены Миро. Ее сценарий не отличается оптимизмом, так как зрителям придется узнать слишком много интимных подробностей жизни кумиров.