Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть снова обвалились — на этот раз более, чем на 10%, однако затем отыграли часть падения. Об этом говорят данные бирж. На открытии сегодняшних торгов баррель нефти марки Brent стоил чуть выше 25 долларов. А стоимость фьючерсов топлива WTI едва превысила 20 долларов. Цены на нефть впервые в этом году обрушились на 30% 9 марта после краха сделки ОПЕК+, которая предполагает сокращение добычи черного золота.

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