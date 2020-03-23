Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

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Во время торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость нефти марки Brent упала до 25,01 доллара за баррель.

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Фото, видео: ТАСС / Алексей Андронов, 5-tv.ru

Мировые цены на нефть снова обвалились — на этот раз более, чем на 10%, однако затем отыграли часть падения. Об этом говорят данные бирж. На открытии сегодняшних торгов баррель нефти марки Brent стоил чуть выше 25 долларов. А стоимость фьючерсов топлива WTI едва превысила 20 долларов. Цены на нефть впервые в этом году обрушились на 30% 9 марта после краха сделки ОПЕК+, которая предполагает сокращение добычи черного золота.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какие шаги предпринимает правительство РФ для обеспечения экономической стабильности.

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