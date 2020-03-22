Какие шаги предпринимает правительство РФ для обеспечения экономической стабильности?

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16 марта фондовые индексы в США обрушились на 13%. Это крупнейшее падение со времен «черного понедельника» 1987 года.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Эпидемия коронавируса

На этой неделе коронавирус снова ударил по нефти и рублю. Кратковременно, но симптоматично. В понедельник фондовые индексы в США обрушились на 13%. Это крупнейшее падение со времен «черного понедельника» 1987 года.

Подливает нефтепродуктов в огонь и демарш стран ОПЕК+, которые на прошлой неделе решили добывать, не ограничивая свои аппетиты. В итоге баррель упал до 28 долларов. Так дешево он не стоил 17 лет.

Следом курс евро превысил отметку в 88 рублей, а доллар стоил 80. Но, как я уже сказал, эта тревога была кратковременной. Центробанк предпринял ряд мер. Рубль укрепился, да и нефть отыграла часть утраченных позиций, и продолжает это делать.

Мы опять же далеки от шапкозакидательских настроений. Никто не отрицает, что бюджет страны зависит от нефтяных доходов, но только на треть. И не забывайте о фонде национального благосостояния в 125 миллиардов долларов, который позволяет иметь достаточно большой запас прочности.

«Эпидемия уже самым серьезным образом отразилась на мировой экономике. Прошу выстроить четкую совместную работу и правительства, и Банка России, и регионов Российской Федерации между собой. Мы в последние дни очень много занимались именно отладкой новых механизмов взаимодействия, они должны работать как часы. Сейчас требуются выверенные шаги по обеспечению экономической стабильности, устойчивости российских предприятий и отраслей. В первую очередь, это касается транспорта, логистики, бесперебойного снабжения продуктами питания, товарами первой необходимости», — отметил президент России Владимир Путин.

Нефтяной демарш Саудовской Аравии вкупе с коронавирусом осложняет жизнь не только России, но и экономической, казалось бы, глыбе — США. Падение Уолл-стрит сильно бьет и по предвыборным планам Дональда Трампа. И тот, конечно, реагирует.

Wall Street Journal пишет, что США намерены наказать за падение стоимости нефти — барабанная дробь — конечно же, Россию. И, конечно же, новыми санкциями.

Но, справедливости ради, журналисты говорят, что достанется и Саудовской Аравии. Но тут уже другие методы — дипломатические приемы, переговоры, и сила американского убеждения. Вот так и не иначе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путина удивил рост цен на бензин на фоне падения стоимости нефти.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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