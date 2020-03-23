В Курганской области сотрудника детдома обвинили в избиении воспитанников

Сотрудника Катайского детского дома в Курганской области обвинили в избиении воспитанников. Как сообщает URA.RU, инцидент предположительно произошел около месяца назад.

В распоряжении редакции издания оказалась аудиозапись, на которой воспитатель материт подопечного и после этого слышен якобы звук удара. Мужчина сетует, что некоторые воспитанники детдома убегают ночью из учреждения и употребляют алкоголь.

«Воспитатель не отрицает, что на записи он», — отметил источник.

Прокуратура Катайского района провела проверку, в результате которой выяснилось, что в действиях сотрудника детского учреждения наличествуют признаки оскорблений и побоев. Материалы были переданы в полицию.

Несмотря на это, исполняющая обязанности директора Катайского детского дома Тамара Шошина факт инцидента опровергла.

Данное учреждение для детей-сирот в 2019 году дважды фигурировало в лентах новостей. Бывший директор детского дома подозревался в мошенничестве. Кроме того, экс-воспитанники обвинили одну из воспитательниц в якобы сексуальных домогательствах.

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