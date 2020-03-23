В Курганской области сотрудника детдома обвинили в избиении воспитанников
Инцидент произошел в учреждении для детей-сирот в городе Катайск.
Фото: www.globallookpress.com
Сотрудника Катайского детского дома в Курганской области обвинили в избиении воспитанников. Как сообщает URA.RU, инцидент предположительно произошел около месяца назад.
В распоряжении редакции издания оказалась аудиозапись, на которой воспитатель материт подопечного и после этого слышен якобы звук удара. Мужчина сетует, что некоторые воспитанники детдома убегают ночью из учреждения и употребляют алкоголь.
«Воспитатель не отрицает, что на записи он», — отметил источник.
Прокуратура Катайского района провела проверку, в результате которой выяснилось, что в действиях сотрудника детского учреждения наличествуют признаки оскорблений и побоев. Материалы были переданы в полицию.
Несмотря на это, исполняющая обязанности директора Катайского детского дома Тамара Шошина факт инцидента опровергла.
Данное учреждение для детей-сирот в 2019 году дважды фигурировало в лентах новостей. Бывший директор детского дома подозревался в мошенничестве. Кроме того, экс-воспитанники обвинили одну из воспитательниц в якобы сексуальных домогательствах.
Ранее 5-tv.ru писал, что школьница из Петербурга рассказала об отчиме, который насиловал ее три года.
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