Обожает сериалы и назвала собаку в честь мужа: 15 забавных фактов о принцессе Евгении
Рассказываем о том, что общего у внучки Елизаветы II с Кэтрин Миддлтон, и как ее высочество проводит свободное время.
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Фото, видео: Instagram @princesseugenie
Сегодня, 23 марта, внучка королевы Великобритании Елизаветы II — принцесса Евгения — отмечает юбилей. Имениннице исполнилось 30 лет.
В честь праздника журнал Tatler назвал 15 забавных фактов о младшей дочери принца Эндрю и Сары Фергюсон.
Главное, что отличает Евгению от членов королевской семьи — она не любит, когда ее называют принцессой. Кроме того, девушка никогда не работала на королевскую семью и даже не имела фамилии до последнего времени.
Также, по версии издания, эта дама — самая умная среди всех многочисленных родственников. Она прекрасно разбирается в искусстве и ходила в одну школу вместе с герцогиней Кэмбриджской Кэтрин Миддлтон.
Внучке Елизаветы II посчастливилось встретить лучшую подругу сразу после рождения. Это — ее любимая старшая сестра Елизавета. А вот с будущим супругом Евгения познакомилась на семейном отдыхе и еще около двух лет поддерживала с ним отношения на расстоянии. Кстати, у мужа принцессы и ее собаки одинаковые имена.
Евгения — первая из королевской семьи познакомилась с будущей супругой принца Гарри Меган Маркл.
Долгие годы девушка страдала от сколиоза. Чтобы избавиться от болей, ей пришлось перенести тяжелую операцию на позвоночнике. Теперь она ежедневно делает круговые тренировки. И смотрит сериалы.
Внучка королевы Великобритании — настоящая путешественница. Она обожает изучать культуру разных народов, и завела традицию сохранять все посадочные талоны на самолеты.
В числе прочего, у девушки однажды были серьезные проблемы из-за Instagram.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры со свадьбы принцессы Евгении и ее избранника бизнесмена Джека Бруксбэнка.
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