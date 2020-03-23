Обожает сериалы и назвала собаку в честь мужа: 15 забавных фактов о принцессе Евгении

Сегодня, 23 марта, внучка королевы Великобритании Елизаветы II — принцесса Евгения — отмечает юбилей. Имениннице исполнилось 30 лет.

В честь праздника журнал Tatler назвал 15 забавных фактов о младшей дочери принца Эндрю и Сары Фергюсон.

Главное, что отличает Евгению от членов королевской семьи — она не любит, когда ее называют принцессой. Кроме того, девушка никогда не работала на королевскую семью и даже не имела фамилии до последнего времени.

Также, по версии издания, эта дама — самая умная среди всех многочисленных родственников. Она прекрасно разбирается в искусстве и ходила в одну школу вместе с герцогиней Кэмбриджской Кэтрин Миддлтон.

Instagram @princesseugenie

Внучке Елизаветы II посчастливилось встретить лучшую подругу сразу после рождения. Это — ее любимая старшая сестра Елизавета. А вот с будущим супругом Евгения познакомилась на семейном отдыхе и еще около двух лет поддерживала с ним отношения на расстоянии. Кстати, у мужа принцессы и ее собаки одинаковые имена.

Евгения — первая из королевской семьи познакомилась с будущей супругой принца Гарри Меган Маркл.

Долгие годы девушка страдала от сколиоза. Чтобы избавиться от болей, ей пришлось перенести тяжелую операцию на позвоночнике. Теперь она ежедневно делает круговые тренировки. И смотрит сериалы.

Instagram @princesseugenie

Внучка королевы Великобритании — настоящая путешественница. Она обожает изучать культуру разных народов, и завела традицию сохранять все посадочные талоны на самолеты.

В числе прочего, у девушки однажды были серьезные проблемы из-за Instagram.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры со свадьбы принцессы Евгении и ее избранника бизнесмена Джека Бруксбэнка.