«Удачи во всем! Люблю!» — София Ротару трогательно поздравила внука с 26-летием
Знаменитость опубликовала фотографию изменника в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @sofiarotaru.official
София Ротару разместила на своей странице в Instagram душевное поздравление с днем рождения старшему внуку. Певица опубликовала черно-белое фото 26-летнего Анатолия Евдокименко.
«С днем рождения, мой дорогой и любимый внук! Толя, будь здоров и счастлив! Удачи во всем! Люблю!» — подписала пост звезда.
Известно, что молодой человек пошел по стопам знаменитой бабушки: он активно пишет песни, а также работает продюсером и диджеем. В начале марта Анатолий разместил в сети альбом с двумя синглами, выполненными в танцевальном стиле.
К поздравлениям внука легендарной певицы присоединились и другие именитые звезды российской эстрады: Игорь Крутой и Алла Пугачева
«Поздравляю!!!»;
«С Днем Рождения Толик», — написали знаменитости.
Также к искренним пожеланиям присоединились фанаты Ротару, которые засыпали внука певица поздравлениями и комплиментами.
«С днем рождения внука, София Михайловна!»;
«Красавчик»;
«Бывают же такие красивые люди! Здоровья, удачи!»;
«Внук, достойный своих родителей, бабушек и дедушек! Очень красивый, славный парень», — восхитились фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что 19-летняя внучка Софии Ротару надела кольчугу на голое тело.
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