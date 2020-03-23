София Ротару разместила на своей странице в Instagram душевное поздравление с днем рождения старшему внуку. Певица опубликовала черно-белое фото 26-летнего Анатолия Евдокименко.

«С днем рождения, мой дорогой и любимый внук! Толя, будь здоров и счастлив! Удачи во всем! Люблю!» — подписала пост звезда.

Instagram @sofiarotaru.official

Известно, что молодой человек пошел по стопам знаменитой бабушки: он активно пишет песни, а также работает продюсером и диджеем. В начале марта Анатолий разместил в сети альбом с двумя синглами, выполненными в танцевальном стиле.

К поздравлениям внука легендарной певицы присоединились и другие именитые звезды российской эстрады: Игорь Крутой и Алла Пугачева

«Поздравляю!!!»;

«С Днем Рождения Толик», — написали знаменитости.

Также к искренним пожеланиям присоединились фанаты Ротару, которые засыпали внука певица поздравлениями и комплиментами.

«С днем рождения внука, София Михайловна!»;

«Красавчик»;

«Бывают же такие красивые люди! Здоровья, удачи!»;

«Внук, достойный своих родителей, бабушек и дедушек! Очень красивый, славный парень», — восхитились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 19-летняя внучка Софии Ротару надела кольчугу на голое тело.