«Топ-красотка!» — 19-летняя внучка Софии Ротару надела кольчугу на голое тело
Соня Евдокименко похвасталась горячим образом и записала новый трек.
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Фото, видео: Instagram @iamsofiaeve
Внучка Софии Ротару 19-летняя Соня Евдокименко похвасталась соблазнительным образом в Instagram. Девушка представила фанатам новый трек. Релиз песни она сопроводила серией горячих публикаций. Юная длинноногая красотка на снимках позирует в прозрачном топе, больше напоминающем кольчугу, и черном пиджаке, надетом поверх.
Поклонники Сони Евдокименко высоко оценили опубликованные кадры и похвалили любимицу за идеальную фигуру и стиль.
Под одной из соблазнительных фотографий фанаты оставили более семи тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.
«Вы просто потрясающая!»
«Красивое фото, очень необычно»;
«Шикарная фотоссесия, очень нравится свет на фото»;
«Топ-супер, просто красотка!» — написали фолловеры.
Соня Евдокименко в настоящий момент находится в Нью-Йорке. С раннего возраста внучка Софии Ротару участвовала в модных показах, снималась для обложек глянцевых журналов и даже стала лицом Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Однако теперь девушка, по всей видимости, решила пойти по стопам бабушки и всерьез увлеклась музыкой.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что внучка певицы Софии Ротару показала украшенную живую елку.
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