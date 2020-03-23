Житель Саратова пытался выбросить жену и ребенка с пятого этажа

Житель Саратова пытался выбросить из окна квартиры на пятом этаже женщину и грудного ребенка. В распоряжение 5-tv.ru попали эксклюзивные фото и видео с места происшествия.

Инцидент произошел вечером 23 марта в одном из домов на проспекте Строителей. Около девяти часов вечера в экстренные службы поступило сообщение о том, что мужчина выбросил женщину с пятого этажа.

Приехав на место, полиция и спасатели выяснили, что падения с высоты не было. Женщина смогла спрятаться от разъяренного мужчины в соседней комнате. Он тем временем взял в заложники грудного ребенка и грозил выбросить из окна его.

На кадрах видно, что в комнате, где все происходило, царит беспорядок: повсюду разбросаны вещи, двери шкафов раскрыты, ковры сдвинуты.

5-tv.ru

В итоге правоохранителям удалось задержать нарушителя. Они продолжают работать с ним.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагедии в Ставрополье — юная местная жительница выбросила в окно новорожденную дочь. Незадолго до этого она родила прямо в квартире.