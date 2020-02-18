Юная жительница Ставрополья выбросила новорожденную дочь в окно

Юная жительница города Буденновск Ставропольского края выбросила новорожденную дочь в окно, сообщает региональный СК.

По версии следствия, 18-летняя девушка днем 15 февраля родила в своей квартире здорового ребенка. Горе-мамаша завернула девочку в полотенце и вышвырнула из окна. Плачущего младенца заметила соседка и вызвала бригаду медиков. По счастливой случайности ребенок не получил серьезных травм. Сейчас девочка находится в больнице, ее жизнь вне опасности.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». Следственный комитет устанавливает полную картину произошедшего.