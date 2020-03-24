В Петербурге граффити взяли под охрану государства
От гибели было спасено советско-американское панно «Вода — это жизнь». Есть ли теперь надежда на защиту у других произведений стрит-арта?
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев, 5-tv.ru
В Петербурге под охрану государства взяли граффити. И это в городе, где обычно с настенными рисунками борются принципиально. Панно «Вода — это жизнь» появилось на Васильевском острове еще 30 лет назад, а сейчас могло быть закрашено при реставрации фасада.
Первое граффити в Северной столице появилось на брендмауэре дома на Васильевском острове, как часть американо-советского экологического проекта «Все за одну Землю». Под яркую роспись отдали стену объекта культурного наследия.
Это был своеобразный пример и народной дипломатии, и народного творчества. Создавать рисунок высотой с пятиэтажный дом художникам американским и советским помогали больше десятка волонтеров – простых горожан. На работы ушло три недели. В итоге получилось слияние мотивов мексиканских и петербургских. Некоторые видят здесь образы из произведений Пушкина – дуб и ученого кота.
Могут ли надеяться на защиту другие произведения стрит-арта? Марина Кравцова разбиралась в ценности уличного искусства.
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