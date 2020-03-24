Правоохранители нашли новорожденную девочку, похищенную из роддома в Йошкар-Оле

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Мия Субботина
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Следователи задержали женщину, подозреваемую в совершении преступления.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко, СК РФ

В Республике Марий Эл нашли новорожденную девочку, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Правоохранителям удалось установить 33-летнюю подозреваемую, в квартире которой был найден пропавший ребенок. Новорожденную передали родителям, задержана женщина, которая подозревается в совершении преступления. Возбуждены два уголовных дела: о похищении ребенка и халатности.

По информации Telegram-канала Readovka, подозреваемая в похищении 33-летняя жительница Йошкар-Олы решилась на этот поступок, чтобы скрыть от своего супруга выкидыш.

Ранее 5-tv.ru писал, что 23 марта 2020 года в Йошкар-Оле из больницы пропала новорожденная девочка. Сообщалось, что якобы младенца похитили из перинатального центра, когда мать на несколько минут вышла из палаты на процедуры.

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