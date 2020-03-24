Правоохранители нашли новорожденную девочку, похищенную из роддома в Йошкар-Оле

В Республике Марий Эл нашли новорожденную девочку, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Правоохранителям удалось установить 33-летнюю подозреваемую, в квартире которой был найден пропавший ребенок. Новорожденную передали родителям, задержана женщина, которая подозревается в совершении преступления. Возбуждены два уголовных дела: о похищении ребенка и халатности.

По информации Telegram-канала Readovka, подозреваемая в похищении 33-летняя жительница Йошкар-Олы решилась на этот поступок, чтобы скрыть от своего супруга выкидыш.

Ранее 5-tv.ru писал, что 23 марта 2020 года в Йошкар-Оле из больницы пропала новорожденная девочка. Сообщалось, что якобы младенца похитили из перинатального центра, когда мать на несколько минут вышла из палаты на процедуры.