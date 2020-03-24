В одном из первых изданий Винни-Пух оказался русским
Журналисты обратили внимание на книгу сказок Алана Милна 1929 года, где плюшевый медведь носил кубанку и играл на балалайке.
Фото: peterharrington.co.uk
Известный всему миру Винни-Пух на заре своего создания был русским. На это обратил внимания канал РЕН ТВ. В издании 1929 года британский иллюстратор Эрнест Шепард изобразил его с балалайкой, в шапке-кубанке и обуви — то ли в лаптях, то ли в сапогах на казачий манер.
Художник был коллегой автора сказок о плюшевом медвежонке Алана Милна по журналу Punch и готовил иллюстрации под его присмотром. Шепарда нередко называют «соавтором» Милна. Так, мальчика в книге он срисовал с реального Кристофера Робина — сына писателя. Что подвигло его на необычный русифицированный образ главного героя с опилками в голове, литературоведы выясняют до сих пор. Примечательно, что в СССР книгу о Винни Винни-Пухе впервые напечатали лишь через 30 лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США все же опубликовали мемуары Вуди Аллена.
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