В одном из первых изданий Винни-Пух оказался русским

Известный всему миру Винни-Пух на заре своего создания был русским. На это обратил внимания канал РЕН ТВ. В издании 1929 года британский иллюстратор Эрнест Шепард изобразил его с балалайкой, в шапке-кубанке и обуви — то ли в лаптях, то ли в сапогах на казачий манер.

Художник был коллегой автора сказок о плюшевом медвежонке Алана Милна по журналу Punch и готовил иллюстрации под его присмотром. Шепарда нередко называют «соавтором» Милна. Так, мальчика в книге он срисовал с реального Кристофера Робина — сына писателя. Что подвигло его на необычный русифицированный образ главного героя с опилками в голове, литературоведы выясняют до сих пор. Примечательно, что в СССР книгу о Винни Винни-Пухе впервые напечатали лишь через 30 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США все же опубликовали мемуары Вуди Аллена.