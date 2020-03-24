В одном из первых изданий Винни-Пух оказался русским

|
Валентин Черников
38

Журналисты обратили внимание на книгу сказок Алана Милна 1929 года, где плюшевый медведь носил кубанку и играл на балалайке.

Фото: peterharrington.co.uk

Известный всему миру Винни-Пух на заре своего создания был русским. На это обратил внимания канал РЕН ТВ. В издании 1929 года британский иллюстратор Эрнест Шепард изобразил его с балалайкой, в шапке-кубанке и обуви — то ли в лаптях, то ли в сапогах на казачий манер.

Художник был коллегой автора сказок о плюшевом медвежонке Алана Милна по журналу Punch и готовил иллюстрации под его присмотром. Шепарда нередко называют «соавтором» Милна. Так, мальчика в книге он срисовал с реального Кристофера Робина — сына писателя. Что подвигло его на необычный русифицированный образ главного героя с опилками в голове, литературоведы выясняют до сих пор. Примечательно, что в СССР книгу о Винни Винни-Пухе впервые напечатали лишь через 30 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США все же опубликовали мемуары Вуди Аллена.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
ТОП-5 знаков зодиака, представители которых приковывают к себе особое внимание

Последние новости

16:41
Умер создатель комиксов об Астериксе и Обеликсе
16:38
В Кремле рассказали о подготовке к первому в истории удаленному саммиту G20
16:36
«Море по колено»: Гагарина показала видео себя в 16 лет
16:30
Нет так прост: Что нужно знать о туберкулезе?
16:27
Следком проверяет московских хирургов после смерти пациента во время операции
16:12
«Стараемся оценок не давать»: Филипп Янковский высказался о творчестве детей

Сейчас читают

Збруев рассказал о своем состоянии после обращения к врачам
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок