В США все же опубликовали мемуары Вуди Аллена

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Алиса Старжевская
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Книга режиссера вышла в понедельник в США, несмотря на сексуальный скандал вокруг маэстро.

Фото: www.globallookpress.com /Felix Hörhager

Мемуары Вуди Аллена после многочисленных отказов издателей все-таки были опубликованы издательством Arcade. Об этом сообщает Associated Press.

Великий режиссер оказался в центре скандала с сексуальными домогательствами после того, как его приемная дочь Дилан Фэрроу обвинила его в растлении спустя более чем 20 лет. Из-за этого книгу Аллена отказались печатать в Hachette Book Group, несмотря на то, что права уже были куплены, а тираж планировался на апрель 2020 года. Дочь режиссера и его сын заявили, что книгу не проверяли на достоверность, и она является шокирующей и этически аморальной. Позже от публикации отказались еще несколько ведущих агентств.

В издательстве, которое все же решилось на печать 400-страничной книги режиссера, отметили, что пока не знают, будет ли произведение автора издаваться в Европе.

«Книга является откровенным и подробным личным отчетом Вуди Аллена о его жизни. Начиная с его детства в Бруклине и заканчивая его знаменитой карьерой в кино, театре, телевидении, печати и комедии, а также изучением его отношений с семьей и друзьями», — говорится в заявлении Arcade.

Мемуары Вуди Аллена называются A Propos of Nothing — «Кстати ни о чем». Эпизод с обвинениями в сексуальном насилии в адрес Аллена уже был рассмотрен в 1993 году. Тогда в этом преступлении в отношении приемной семилетней дочери его обвинила бывшая супруга Миа Ферроу. Обвинений режиссеру так и не выдвинули за неимением доказательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как голые феминистки пытались сорвать концерт Вуди Аллена.

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