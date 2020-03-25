Семь человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре под Пензой

|
Василий Заика
20

Трагедия произошла ночью 25 марта в одном из частных домов в городе Нижний Ломов.

Фото: МЧС России

Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Пензенской области. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла ночью 25 марта в городе Нижний Ломов в Заречном переулке.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили открытое горение деревянной постройки общей площадью 100 квадратных метров. В ликвидации ЧП были задействованы 18 человек и шесть единиц техники. Когда огонь потушили, пожарные нашли на пепелище тела троих детей и четверых взрослых.

Отмечается, что одноэтажное строение выгорело полностью. В причинах произошедшего предстоит разобраться следователям. Другие подробности выясняются.

5-tv.ru публикует список погибших:

  1. Оксана П., 1982 г. р.
  2. Софья П. 2012 г. р.
  3. Валерия П. 2012 г. р.
  4. Кристина В. 2002 г. р.
  5. Петр Б. 1975 г. р.
  6. Александр Н. 1983 г. р.
  7. Денис В. 1982 г. р.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые в этом году лесные пожары охватили Дальний Восток.

+2° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.85
-2.03 85.43
-1.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:56
«Новое хобби»: Лидер петербургской группы Little Big начал писать картины
7:49
В Госдуме предложили освободить россиян от коммуналки на время карантина
7:42
После землетрясения магнитудой 7,2 волна цунами достигла Курильских островов
7:36
Семь человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре под Пензой
7:29
Коронавирус в мире. Самое актуальное на 25 марта
7:23
«Пача Тати»: Дочь Любови Успенской хочет сменить имя и не прочь влюбиться в девушку

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
ТОП-3 женских имен, обладательницы которых стареют раньше всех
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок