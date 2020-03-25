Семь человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре под Пензой

Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Пензенской области. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла ночью 25 марта в городе Нижний Ломов в Заречном переулке.

Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили открытое горение деревянной постройки общей площадью 100 квадратных метров. В ликвидации ЧП были задействованы 18 человек и шесть единиц техники. Когда огонь потушили, пожарные нашли на пепелище тела троих детей и четверых взрослых.

Отмечается, что одноэтажное строение выгорело полностью. В причинах произошедшего предстоит разобраться следователям. Другие подробности выясняются.

5-tv.ru публикует список погибших:

Оксана П., 1982 г. р. Софья П. 2012 г. р. Валерия П. 2012 г. р. Кристина В. 2002 г. р. Петр Б. 1975 г. р. Александр Н. 1983 г. р. Денис В. 1982 г. р.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые в этом году лесные пожары охватили Дальний Восток.