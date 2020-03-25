Семь человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре под Пензой
Трагедия произошла ночью 25 марта в одном из частных домов в городе Нижний Ломов.
Фото: МЧС России
Семь человек, в том числе трое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Пензенской области. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия произошла ночью 25 марта в городе Нижний Ломов в Заречном переулке.
Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили открытое горение деревянной постройки общей площадью 100 квадратных метров. В ликвидации ЧП были задействованы 18 человек и шесть единиц техники. Когда огонь потушили, пожарные нашли на пепелище тела троих детей и четверых взрослых.
Отмечается, что одноэтажное строение выгорело полностью. В причинах произошедшего предстоит разобраться следователям. Другие подробности выясняются.
5-tv.ru публикует список погибших:
- Оксана П., 1982 г. р.
- Софья П. 2012 г. р.
- Валерия П. 2012 г. р.
- Кристина В. 2002 г. р.
- Петр Б. 1975 г. р.
- Александр Н. 1983 г. р.
- Денис В. 1982 г. р.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что первые в этом году лесные пожары охватили Дальний Восток.
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