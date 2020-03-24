Первые в этом году лесные пожары охватили Дальний Восток
Общая площадь возгорания достигает 800 гектаров.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 марта
Родительская суббота: что можно и нельзя делать 21 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
День 40 святых: что можно и что категорически нельзя делать 22 марта
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru
Первые в 2020 году природные пожары охватили Дальний Восток. Возгорания зарегистрированы на территории Хабаровского и Забайкальского краев. Общая площадь — почти 800 гектаров. Не дожидаясь ухудшения обстановки спасатели уже сейчас начали отрабатывать навыки тушения огня. Не только на земле, но и с воздуха.
Сейчас пожароопасный сезон действуют в 19 субъектах страны. Так на юге России горящую траву каждый день тушат спасатели в Краснодарском крае и Ставрополье.
В Самаре ликвидируют последствия сильнейшего снегопада. За сутки в регионе выпало больше 90% месячной нормы осадков. На дорогах — десятки аварий. Общественный транспорт ходит с перебоями. А в некоторых районах пассажирам даже пришлось толкать забуксовавший автобус. По словам синоптиков, сегодня в регионе снегопады продолжатся.
Несколько участков дорог закрыли в Ульяновской области. Ночью в регионе поднялась метель. И продолжается до сих пор. На дорогах образовалась каша. Водителей предупреждают о возможных пробках.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Гидрометцентре пообещали россиянам теплое лето.
- 23 мар
- В Гидрометцентре пообещали россиянам теплое лето
- 23 мар
- Талая вода угрожает затоплением автотрассам в Алтайском крае
- 23 мар
- В Гидрометцентре предрекли майскую погоду в конце марта
- 23 мар
- 23 марта — Всемирный день метеорологии
- 23 мар
- На Сибирь обрушилась метель с ураганным ветром
- 20 мар
- Последствия мощного циклона ликвидируют в Приморье
- 16 мар
- Непогода обрушилась на российские регионы — видео
- 15 мар
- Гидрометцентр предупредил о дальнейшем похолодании в Москве
- 14 мар
- «Давайте нарядим елку!» — Москву накрыла мартовская метель
- 13 мар
- Девятибалльный шторм в Москве: водитель легковушки погиб из-за падения дерева
Читайте также
68%
2.84 86.71
2.55
Нашли ошибку?