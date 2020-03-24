Первые в этом году лесные пожары охватили Дальний Восток

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Общая площадь возгорания достигает 800 гектаров.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Первые в 2020 году природные пожары охватили Дальний Восток. Возгорания зарегистрированы на территории Хабаровского и Забайкальского краев. Общая площадь — почти 800 гектаров. Не дожидаясь ухудшения обстановки спасатели уже сейчас начали отрабатывать навыки тушения огня. Не только на земле, но и с воздуха.

Сейчас пожароопасный сезон действуют в 19 субъектах страны. Так на юге России горящую траву каждый день тушат спасатели в Краснодарском крае и Ставрополье.

В Самаре ликвидируют последствия сильнейшего снегопада. За сутки в регионе выпало больше 90% месячной нормы осадков. На дорогах — десятки аварий. Общественный транспорт ходит с перебоями. А в некоторых районах пассажирам даже пришлось толкать забуксовавший автобус. По словам синоптиков, сегодня в регионе снегопады продолжатся.

Несколько участков дорог закрыли в Ульяновской области. Ночью в регионе поднялась метель. И продолжается до сих пор. На дорогах образовалась каша. Водителей предупреждают о возможных пробках.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Гидрометцентре пообещали россиянам теплое лето.

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