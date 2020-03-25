Дарья Мороз развеяла слухи о том, что Собчак разлучила ее с Богомоловым

Фанатскую версию об изменнике Константине Богомолове и разлучнице Ксении Собчак опровергла Дарья Мороз. Слова актрисы приводит KP.RU. Бывшая жена режиссера указала, что развелась с ним до начала его романа с телеведущей.

По словам Мороз, развод спустя семь лет совместной жизни прошел цивилизованно, без выяснения отношений. Знаменитости расстались приятелями. Через год после этого артистка снялась в сериале экс-супруга «Содержанки» и сыграла в нескольких его спектаклях. На съемочной площадке между ними не возникло сложностей, они составили творческий тандем.

«Мы с Костей с самого начала совместной жизни разделяли семью и работу. И считали дурным тоном, если одно вдруг наползало на другое. После расставания ничего в этом смысле не изменилось. Как работали — так и работали. Даже, может быть, работа была более эффективной из-за личной дистанцированности», — отметила актриса.

Мороз добавила, что Богомолов был и остается прекрасным отцом. Он проводит много времени с их общей дочерью Аней. Наследница не чувствует недостатка во внимании отца.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мороз примерила дизайнерскую маску с губками.