Российская актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagram провокационное на фоне данных о распространении коронавируса фото. На снимке кинодива позирует в дизайнерской «медицинской» черной маске, украшенной вышитыми алыми губками. Очевидно, звезда решила обезопасить себя от заражения инфекциями, оставаясь при этом невероятно стильной и оригинальной.

«Смотрим в светлое будущее! Предохраняемся красиво!» — подписала пост знаменитость.

Поклонники оценили новый аксессуар Дарьи Мороз и оставили множество комплиментов в комментариях к публикации.

«Единственная женщина, что все к лицу!»

«Красоту ничем не испортишь. Маска — огонь!»

«Хочу такую же!» — написали фолловеры.

Однако идея «предохраняться красиво» понравилась далеко не всем. Некоторые подписчики Дарьи Мороз выступили с критикой, по их словам, бесполезной и некрасивой маски.

«Нет смысла ее носить»;

«Не, не нравится такая маска, позитива в ней нет»;

«Бесполезно. Это про маску», — заявили пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз снялась в футболке и прозрачной юбке.