«Предохраняемся красиво!» — Дарья Мороз примерила дизайнерскую маску с губками
Подписчики стали уверять, что использование данного «аксессуара» не поможет избежать возможного заражения инфекцией.
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Фото, видео: Instagram @d_moroz
Российская актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagram провокационное на фоне данных о распространении коронавируса фото. На снимке кинодива позирует в дизайнерской «медицинской» черной маске, украшенной вышитыми алыми губками. Очевидно, звезда решила обезопасить себя от заражения инфекциями, оставаясь при этом невероятно стильной и оригинальной.
«Смотрим в светлое будущее! Предохраняемся красиво!» — подписала пост знаменитость.
Поклонники оценили новый аксессуар Дарьи Мороз и оставили множество комплиментов в комментариях к публикации.
«Единственная женщина, что все к лицу!»
«Красоту ничем не испортишь. Маска — огонь!»
«Хочу такую же!» — написали фолловеры.
Однако идея «предохраняться красиво» понравилась далеко не всем. Некоторые подписчики Дарьи Мороз выступили с критикой, по их словам, бесполезной и некрасивой маски.
«Нет смысла ее носить»;
«Не, не нравится такая маска, позитива в ней нет»;
«Бесполезно. Это про маску», — заявили пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Мороз снялась в футболке и прозрачной юбке.
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