Владимир Пресняков прокомментировал видео, на котором он «пьяным» играл с сыном
Музыкант рассказал, что все его публикации проходят тщательную цензуру его супруги.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, Instagram @nataliapodolskaya
Певец Владимир Пресняков со своей женой Натальей Подольской пришли на шоу Анны Довлатовой, где рассказали о видео, которое вызвало бурную реакцию в сети.
Несколько дней назад супруга Преснякова на своей странице в Instagram опубликовала ролик, на котором запечатлело, как Владимир играет с сыном Артемием, который размахивает саблей. Подольская заявила, что «добрый папа — пьяный папа». После этого певице посыпались вопросы, неужели у Преснякова снова начались проблемы с алкоголем.
«Люди писали: „Не пей, Вовочка, не пей“. Это была обыкновенная шутка. Мне сразу в этот момент вспомнилось мое старое видео. Тогда Артемию было два года. Мы катались на лыжах в горах. Я снимал все на камеру и вдруг мне захотелось написать, что снимает все Тема. Было огромное количество комментариев. Все спрашивали, как он может ехать и снимать. Люди очень наивны и верят, что им скажут. Ну как может двухлетний ребенок ехать на лыжах и одновременно снимать?» — заявил артист.
Также музыкант рассказал, что все посты, которые публикует он, проходят тщательную модерацию его супруги.
«Мы договариваемся, что можно выкладывать, а что нет. Наташа порой кричит на меня: «Что это такое? “ и не позволяет размещать в интернете», — сказал певец.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Подольская показала, как сын и муж развлекаются на карантине.
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