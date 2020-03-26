Владимир Пресняков прокомментировал видео, на котором он «пьяным» играл с сыном

Певец Владимир Пресняков со своей женой Натальей Подольской пришли на шоу Анны Довлатовой, где рассказали о видео, которое вызвало бурную реакцию в сети.

Несколько дней назад супруга Преснякова на своей странице в Instagram опубликовала ролик, на котором запечатлело, как Владимир играет с сыном Артемием, который размахивает саблей. Подольская заявила, что «добрый папа — пьяный папа». После этого певице посыпались вопросы, неужели у Преснякова снова начались проблемы с алкоголем.

«Люди писали: „Не пей, Вовочка, не пей“. Это была обыкновенная шутка. Мне сразу в этот момент вспомнилось мое старое видео. Тогда Артемию было два года. Мы катались на лыжах в горах. Я снимал все на камеру и вдруг мне захотелось написать, что снимает все Тема. Было огромное количество комментариев. Все спрашивали, как он может ехать и снимать. Люди очень наивны и верят, что им скажут. Ну как может двухлетний ребенок ехать на лыжах и одновременно снимать?» — заявил артист.

Также музыкант рассказал, что все посты, которые публикует он, проходят тщательную модерацию его супруги.

«Мы договариваемся, что можно выкладывать, а что нет. Наташа порой кричит на меня: «Что это такое? “ и не позволяет размещать в интернете», — сказал певец.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Подольская показала, как сын и муж развлекаются на карантине.