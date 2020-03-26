У самолета загорелся двигатель перед взлетом в Сургуте

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Валентин Черников
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На борту лайнера находились 12 пассажиров.

Фото: www.globallookpress.com /Pascal Deloche / GODONG

Двигатель пассажирского самолета загорелся перед вылетом в аэропорту Сургута. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник. Как уточняется, лайнер ATR-72 готовился к вылету в Ханты-Мансийск. На его борту находились 12 пассажиров.

Запустив двигатели, командир воздушного обнаружил возгорание правой силовой установки. Об этом он сообщил диспетчеру и пассажирам на борту. Экипажу удалось справиться с огнем без привлечения пожарных. Пострадавших нет, передает агентство.

Ранее 5-tv.ru в Черном море продолжаются поиски пилота упавшего во время учебного полета истребителя Су-27. Накануне самолет пропал с радаров в 50 километрах от Феодосии. К предполагаемому месту крушения направлены два спасательных судна.

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