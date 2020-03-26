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В Петербурге объявили в розыск организатора турниров MMA Олега Раевского

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Алиса Старжевская
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Мужчина является фигурантом уголовного дела о сбыте наркотических веществ.

Фото: YouTube / Александра Николаева

Известного промоутера, организатора боев спортсменов клуба MMA Олега Раевского объявили в розыск в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина проходит фигурантом по уголовному делу о крупном сбыте запрещенных веществ.

«В отношении Раевского возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ „Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств“. Он объявлен в розыск», — уточнил собеседник информагентства.

Известно, что три года назад Олега Раевского впервые задержали по подозрению в незаконном сбыте психоактивных веществ. В салоне его личного автомобиля были обнаружены наркотики.

Тогда районный суд Санкт-Петербурга постановил заключить злоумышленника под стражу. Однако позже он был освобожден под подписку о невыезде до выяснения всех обстоятельств дела. Спустя несколько месяцев мужчина внезапно пропал из поля зрения правоохранителей.

Известно, что долгое время Олег Раевский был промоутером бойца ММА Александра Емельяненко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что популярного актера задержали по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков.

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