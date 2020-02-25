Актера Городника задержали по подозрению в сбыте крупной партии наркотиков

Правоохранители задержали рядом с селом Ромашково Московской области актера Александра Городника. Как стало известно 5-tv.ru, при нем нашли таблетки с запрещенными веществами.

При личном досмотре в надетых на Городнике трусах были найдены десять свертков из полимерного материала. В каждом из них лежали по три таблетки прямоугольной формы.

Сайт KP.RU, сообщает, что у 40-летнего мужчины обнаружили наркотик МДМА. Источник издания рассказал, что всего у артиста изъяли 90 таблеток. Правоохранители полагают, что он собирался их продать.

Согласно действующему законодательству, у Городника нашли партию значительного размера. Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части третьей статьи 228.1 УК РФ.

Отмечается, что Александр Городник не первый раз оказывается в центре скандала. Ранее в прессе появились сообщения о том, что его друг разбил на Рублевском шоссе принадлежащую актеру Lamborghini. Александр тогда сильно не расстроился — в его автопарке есть еще несколько машин премиум класса. Источник происхождения денег на авто неизвестен. Актерскую карьеру Городник давно закончил и нигде не снимается. Наиболее известен он был съемками в рекламе люксовых брендов Toyota, Nemiroff, а также сока Rich.