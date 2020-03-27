«Испортили лицо»: Боня призналась в неудачных бьюти-уколах
Телезвезда рассказала, чем для нее обернулись в молодости эксперименты с филлерами.
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Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня рассказала, как врачи испортили ей лицо. 40-летняя звезда решила запустить онлайн-марафон, в котором будет показывать, как сохранить упругость кожи без «уколов красоты». В преддверии этого события она разоткровенничалась и поделилась историей того, как сама обращалась за помощью к пластическим хирургам, и чем это обернулось.
«Помнится в свои 26 лет я ходила, закалывала себе носогубки — мне испортили лицо, сделали асимметрию. Закалывала гель — это потом скатывалось, превращалось в мешки… Позже я поняла, что кроме собственных мышц ничего не будет так держать и придавать красивый молодой вид моим глазам, моей коже», — призналась звезда.
Сейчас, по ее словам, она уже три года не прибегает к помощи пластических специалистов, и предлагает девушкам последовать ее примеру.
Девушки в комментариях поблагодарили Боню за новый курс, которым можно заняться, пока сидишь на карантине. Самоизоляцию каждый использует по-своему. Так, ранее 5-tv.ru рассказывал, чем спасается от скуки во время вынужденного ограничения контактов Саша Петров.
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