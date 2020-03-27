Общая стоимость пропавших пистолетов превышает 120 тысяч долларов.

Фото: www.globallookpress.com /Supplied by FilmStills.net

Оружие из фильмов о Джеймсе Бонде украли в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС. Общая стоимость пропавших пистолетов превышает 120 тысяч долларов.

Известно, что пять украденных пистолетов появлялись в лентах «Живи и дай умереть» (1973), «Вид на убийство» (1985) и «Умри, но не сейчас» (2002).

Кража произошла в Лондоне 23 марта. Трое злоумышленников скрылись с места преступления. Правоохранительные органы продолжают расследование по данному факту. Известно, что оружие является очень редким.

«Нет практически никаких сомнений, что те, кому их будут пытаться продать, узнают их», — утверждает сотрудник полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные украли у мужчины 30 миллионов рублей возле аэропорта Екатеринбурга.

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