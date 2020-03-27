В Кургане задержан бывший начальник местного ГУ МЧС
Олег Рожков обвиняется в превышении должностных полномочий при оплате из госбюджета непригодного робототехнического оборудования.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, URA.Ru
В Кургане задержан бывший начальник регионального ГУ МЧС Олег Рожков. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.
Как следует из материалов дела, в 2017 году в рамках гособоронзаказа МЧС заключило контракт с НПО «Курганский завод СпецТехники» на поставку робототехнического оборудования на общую сумму почти 94,5 миллиона рублей. Весной 2018 Олег Рожков, являясь председателем приемочной комиссии и достоверно зная о существенных недостатках продукции, «организовал приемку робототехнических средств и составление фиктивных актов о соответствии их техническим условиям», лично подписал документы и представил к оплате в ЧС России.
В результате поставщику было перечислено более 56,5 миллионов рублей из госбюджета за непригодные к эксплуатации спасателями робототехнические средства.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения Олегу Рожкову. Следствие работает над укреплением доказательной базы в уголовном деле и установлении соучастников преступления.
Ранее 5-tv.ru сообщал об аресте замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в хищении 6,7 миллиарда рублей.
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