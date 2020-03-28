«Философ-математик»: Гарри Галкин выдал «формулу любви»
Сын юмориста поделился ответом на извечный вопрос и насмешил интернет-пользователей.
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Фото, видео: Instagram @maxgalkinru
Ответ на многовековой философский вопрос о природе человеческой симпатии нашел сын Максима Галкина. Забавное видео с шестилетним Гарри юморист выложил на своей странице в Instagram.
Отец застал мальчика за трапезой. Тот жевал и смеялся над сказанным собой изречением.
«Нельзя хохотать с набитым ртом. Прожуй и расскажи еще раз условия задачи», — обратился Галкин-старший.
Гарри проглотил кусок и выдал «формулу любви», как подписал сказанное комик.
«Когда человек любит другого, масса В-1,54 располагается между двумя магнитными М-1,2, которые притягивают другого человека. Любовь равно 54. И ты притягиваешь и цепляешь его каждый раз, а он от тебя уходит, потому что он неравнодушен своей любовью», — загнул наследник.
Казалось бы, решение, над которым бились многие светлые умы человечества, найдено. Осталось расшифровать, что сказал Гарри. После озвученной теоремы сын Примадонны заразительно захохотал на пару с сестренкой Лизой.
«Задача не решаема»;
«А ларчик просто открывался»;
«Какой умный мальчик!»
«Философ-математик»;
«Молодчинка! Нереально смешно», — оценили видео подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин в порыве ностальгии выложил архивное видео с детьми.
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