«Философ-математик»: Гарри Галкин выдал «формулу любви»

Ответ на многовековой философский вопрос о природе человеческой симпатии нашел сын Максима Галкина. Забавное видео с шестилетним Гарри юморист выложил на своей странице в Instagram.

Отец застал мальчика за трапезой. Тот жевал и смеялся над сказанным собой изречением.

«Нельзя хохотать с набитым ртом. Прожуй и расскажи еще раз условия задачи», — обратился Галкин-старший.

Гарри проглотил кусок и выдал «формулу любви», как подписал сказанное комик.

«Когда человек любит другого, масса В-1,54 располагается между двумя магнитными М-1,2, которые притягивают другого человека. Любовь равно 54. И ты притягиваешь и цепляешь его каждый раз, а он от тебя уходит, потому что он неравнодушен своей любовью», — загнул наследник.

Instagram @maxgalkinru

Казалось бы, решение, над которым бились многие светлые умы человечества, найдено. Осталось расшифровать, что сказал Гарри. После озвученной теоремы сын Примадонны заразительно захохотал на пару с сестренкой Лизой.

«Задача не решаема»;

«А ларчик просто открывался»;

«Какой умный мальчик!»

«Философ-математик»;

«Молодчинка! Нереально смешно», — оценили видео подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галкин в порыве ностальгии выложил архивное видео с детьми.