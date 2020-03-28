ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин

Астрологи считают, что рожденные под тремя знаками зодиака способны причинить боль и сильно ужалить своего обидчика.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Иногда, женщины в плане жестокости превосходят мужчин. А такие женские качества, как коварство и переменчивое настроение, только усугубляют ситуацию, пишет автор на своем канале в Яндекс-Дзен «Первый женский».

Овен

Женщина-Овен — жизнерадостная и приятная в общении особа, однако за секунду она способна превратиться в настоящего тирана. Представительницы этого знака зодиака циничны, упрямы и вспыльчивы. Их может вывести из себя любая мелочь. Они приходят в ярость, если что-то идет не по их плану. Также астрологи отмечают, что вспышки гнева случаются у Овнов, когда они взваливают на себя слишком много обязанностей, как в быту, так и в деловых отношениях. Лучшее, что можно сделать мужчина в такой ситуации — это постараться сгладить острые углы и предложить альтернативу.

Рак

Девушка-Рак — эталон женственности и нежности, однако так кажется только на первый взгляд. Стоит сказать хотя бы одно неверное слово, как она вспыхнет, как спичка. Представительницы этого знака зодиака на самом деле вспыльчивы, мстительны и обидчивы. Однако астрологи считают, что Раки не способны решиться на что-то коварное, поэтому ожидать от них кровавой мести не стоит. Справиться с женщиной этого знака сможет только тот мужчина, который ее действительно любит.

Скорпион

Женщина-Скорпион одновременно и притягивает, и отталкивает. Представительницы этого знака зодиака опасны тем, что знают больные места другого человека и способны ужалить своего обидчика. Решив пойти против такой жестокой барышни, вы наживете себе не отступающего врага, который не успокоится, пока не отомстит.

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