ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми

Астрологи уверены, что внешность человека определяется еще до его зачатия и обусловлена кармическим долгом из его прошлых жизней. Они рассказали, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются красивые люди. Эти счастливцы появляются на свет с отличными задатками и расцветают во взрослом возрасте.

Близнецы рождены, чтобы притягивать к себе людей. Рожденные под этим знаком умеют очаровывать и влюблять в себя окружающих. Но привлекательная внешность часто становится для Близнецов не благословением, а проклятием. Им трудно определиться и выбрать в толпе поклонников единственного. Они часто меняют партнеров, что делает их еще более притягательными — ведь ничто так не возбуждает интерес, как погоня за чем-то неуловимым.

Рожденные под знаком Скорпиона — роковые красотки и красавцы. Эти умеющие себя подать эффектные и импозантные люди как правило обладают животным магнетизмом. Скорпионы отлично представляют, чего хотят, из знают себе цену. Они действительно напоминают прекрасное, но смертоносное животное, подманивающее жертв яркой наружностью.

В Стрельцах Вселенная соединила огонь и воду, жар и холод, страстную натуру и потребность принадлежать только единственному избраннику. Это сильные, уверенные в себе люди, честные и проницательные. И именно за это их награждает Судьба.

Ранее 5-tv.ru называл три знака зодиака, которые встретят свою любовь в апреле.