Стрижка-онлайн и яйца об голову: Ивлеева и Гудков устроили шоу в Instagram

Знаменитости выполнили самые коварные задания и шокировали поклонников в сети.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева даже на карантине продолжает радовать поклонников прямыми эфирами со звездами в Instagram. На этот раз ее гостем стал комик Александр Гудков. Артисты задавали по одному вопросу друг другу, и тот, кто неверно отвечал, выполнял задания.

Гудков смог правильно ответить на вопрос о цвете кота Насти, который живет дома у ее мамы. В этом раунде известной телеведущей пришлось сидеть с прищепкой на носу. Однако кара постигла и гостя эфира — Гудкову пришлось целоваться с включенным пылесосом. Кроме того, ему выпало задание обрезать челку. «Бьюти-процедуры» пришлось сделать и Ивлеевой — она отрезала себе локон, а также разбила об голову яйца.

Кроме шокирования публики звезды расскакзали немного о себе. Выяснилось, что у бывшего КВН-щика дома живет два замечательных кота, которые питаются диетическим кормом. Александр рассказал и о своих успехах в школе. Оказывается, что шоумен был отличником и получил всего лишь однажды тройку по английскому языку в выпускном классе.

А Ивлеева поведала, что на ее кровати расположено четыре подушки, которые она делит вместе со своим возлюбленным рэпером Элджеем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ивлеева пообщалась с Шурой и Клавой Кокой, сидя на самоизоляции.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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