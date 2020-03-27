День за днем популярная телеведущая доказывает: карантин — не повод впадать в депрессию.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Тема:
Эпидемия коронавируса

Если кто и знает, как скоротать время на карантине весело и с пользой, то это популярная телеведущая и звезда Instagram Настя Ивлеева. Ее ежедневные прямые эфиры со звездами стали уже традицией. На сей раз гостями ее необычного онлайн шоу стали певец Шура и звезда Black Star Клава Кока.

В ходе душевной беседы эстрадный певец поведал Ивлеевой, что совсем недавно перенес тяжелую операцию и теперь проходит курс реабилитации.

«Мне вырезали грыжу онкологическую на желудке три недели назад, и я похудел на 18 кг», — рассказал артист.

Instagram @_agentgirl_

Несмотря на это, отчаиваться певец не спешит. Наоборот, как только почувствовал себя лучше, сразу принялся за работу над новой песней вместе с коллегой Пашей Техником.

Кроме того, Шура отметил, что восстановление после болезни не должно занять у него много времени, поскольку ежегодно звезда прибегает ко множеству оперативных вмешательств и уже знает свой организм.

«У меня было четыре липосакции. Я делаю их каждые два-три года. Мне хотелось выглядеть хорошо, но у врачей все равно ничего не получается. На зубах сейчас импланты доделываю, а в лице закачано очень много нитей», — пояснил артист.

А в заключение музыкант раскрыл Ивлеевой свою самую заветную мечту. Оказалось, он очень хочет найти свою второю половинку.

Позже к беседе подключилась Клава Кока, которая, в свою очередь, пожаловалась на отмену концертов из-за карантина, а также показала студию, где записывает песни.

«Мне грустно, что мы много работали, а у меня отменили все концерты и шоу. И я не знаю, что мы будем делать, если все закроют», — поделилась Клава.

Instagram @_agentgirl_

Несмотря на строгие запреты и рекомендации остаться дома в этот нелегкий период Кока призналась Анастасии, что не соблюдает режим самоизоляции. По ее словам, она не может оставить работу, иначе будет чувствовать себя несчастной.

«Я не карантинюсь вообще. У меня каждый день съемки, сегодня я танцевала, например. Я ношу маску и протираю все антисептиком. Я не могу сидеть дома, потому что чувствую себя непродуктивной», — подытожила звезда Black Star.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Максим Галкин высмеял акцент Анастасии Ивлеевой в диалоге с Дерадом Лето.

Тема:
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