ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из КЧР и Ставрополья
Подозреваемые занимались модернизацией гражданского оружия в боевые аналоги с целью продажи.
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Фото, видео: ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ РФ совместно с полицией разоблачили группу подпольных оружейников. Как сообщили в центре общественных связей ведомства, подозреваемые из числа жителей Карачаево-Черкесии и Ставропольского края занимались модернизацией оружия гражданского назначения в боевые аналоги с целью дальнейшей продажи.
Отмечается, что одновременно был проведен ряд оперативных мероприятий в отношении желающих приобрести огнестрельный «товар».
«В результате из незаконного оборота изъяты три пистолета-пулемета: „ППШ“, „Кедр“; девять пистолетов и револьверов: „ПМ“, „ТТ“, „CZ“, „Наган“; четыре охотничьих карабина и винтовки: „СКС“, „Сайга“, „СВД“, „Вепрь“; свыше 20 килограммов пороха, более 400 патронов различного калибра, основные части оружия: стволы, барабаны, УСМ», — говорится в сообщении.
Благодаря предпринятым правоохранителями мерам была прекращена работа двух мастерских, в которых предполагаемые злоумышленники восстанавливали боеспособность образцов оружия, а также изготавливали боеприпасы.
Изъятый у подозреваемых арсенал направлен криминалистам для проведения соответствующих экспертиз.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания пяти участников террористической группы, завербованных в колонии Калмыкии.
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