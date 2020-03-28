Сотрудники ФСБ РФ совместно с полицией разоблачили группу подпольных оружейников. Как сообщили в центре общественных связей ведомства, подозреваемые из числа жителей Карачаево-Черкесии и Ставропольского края занимались модернизацией оружия гражданского назначения в боевые аналоги с целью дальнейшей продажи.

Отмечается, что одновременно был проведен ряд оперативных мероприятий в отношении желающих приобрести огнестрельный «товар».

«В результате из незаконного оборота изъяты три пистолета-пулемета: „ППШ“, „Кедр“; девять пистолетов и револьверов: „ПМ“, „ТТ“, „CZ“, „Наган“; четыре охотничьих карабина и винтовки: „СКС“, „Сайга“, „СВД“, „Вепрь“; свыше 20 килограммов пороха, более 400 патронов различного калибра, основные части оружия: стволы, барабаны, УСМ», — говорится в сообщении.

Благодаря предпринятым правоохранителями мерам была прекращена работа двух мастерских, в которых предполагаемые злоумышленники восстанавливали боеспособность образцов оружия, а также изготавливали боеприпасы.

Изъятый у подозреваемых арсенал направлен криминалистам для проведения соответствующих экспертиз.

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