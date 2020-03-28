Подозреваемые занимались модернизацией гражданского оружия в боевые аналоги с целью продажи.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ РФ совместно с полицией разоблачили группу подпольных оружейников. Как сообщили в центре общественных связей ведомства, подозреваемые из числа жителей Карачаево-Черкесии и Ставропольского края занимались модернизацией оружия гражданского назначения в боевые аналоги с целью дальнейшей продажи.

Отмечается, что одновременно был проведен ряд оперативных мероприятий в отношении желающих приобрести огнестрельный «товар».

«В результате из незаконного оборота изъяты три пистолета-пулемета: „ППШ“, „Кедр“; девять пистолетов и револьверов: „ПМ“, „ТТ“, „CZ“, „Наган“; четыре охотничьих карабина и винтовки: „СКС“, „Сайга“, „СВД“, „Вепрь“; свыше 20 килограммов пороха, более 400 патронов различного калибра, основные части оружия: стволы, барабаны, УСМ», — говорится в сообщении.

Благодаря предпринятым правоохранителями мерам была прекращена работа двух мастерских, в которых предполагаемые злоумышленники восстанавливали боеспособность образцов оружия, а также изготавливали боеприпасы.

Изъятый у подозреваемых арсенал направлен криминалистам для проведения соответствующих экспертиз.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания пяти участников террористической группы, завербованных в колонии Калмыкии.

+9° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин

Последние новости

16:49
Британец отправил подруге трогательное послание перед смертью от коронавируса
16:37
«Бывший нервно курит»: Муцениеце показала, кто оказывает ей знаки внимания
16:14
Пациент с коронавирусом скончался в Петербурге
16:10
В ВОЗ заявили об увеличении смертности от COVID-19 в три раза
15:58
«По вам „Смак“ плачет»: Яна Чурикова испекла печенье по американскому рецепту
15:44
В Минздраве рассказали об эффективности от COVID-19 четырехслойных масок

Сейчас читают

«Такие большие»: Лазарев показал, как сын Никита учит разговаривать сестру
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...