Видео задержания пяти участников террористической группы, завербованных в колонии Калмыкии

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Ниса Мурзанаева
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По версии следствия, в состав бандформирования вошли более 100 осужденных лиц.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Задержаны еще пять предполагаемых участников террористической группы, завербованных и отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Видео задержания попало в распоряжение 5-tv.ru.

По версии следствия, подозреваемые входили в состав преступной группировки, возглавляемой уроженцем Дагестана Шахбаном Гасановым.

Глава террористической организации отбывал наказание за незаконный оборот оружия в колонии в Калмыкии, где и создал свое сообщество. Предварительно, в его состав вошли более 100 осужденных лиц. При этом руководство колонии за вознаграждение покровительствовало членам указанной группировки.

Лидер бандформирования был ликвидирован правоохранителями в 2015 году в Хасавюрте в результате спецоперации.

СК РФ

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 27 лиц по статье «Создание террористического сообщества и участие в нем».

«В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников преступления», — сказала Светлана Петренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 100 осужденных были завербованы в ряды террористов в колонии Калмыкии.

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