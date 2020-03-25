Видео задержания пяти участников террористической группы, завербованных в колонии Калмыкии
По версии следствия, в состав бандформирования вошли более 100 осужденных лиц.
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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
Задержаны еще пять предполагаемых участников террористической группы, завербованных и отбывавших наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. Видео задержания попало в распоряжение 5-tv.ru.
По версии следствия, подозреваемые входили в состав преступной группировки, возглавляемой уроженцем Дагестана Шахбаном Гасановым.
Глава террористической организации отбывал наказание за незаконный оборот оружия в колонии в Калмыкии, где и создал свое сообщество. Предварительно, в его состав вошли более 100 осужденных лиц. При этом руководство колонии за вознаграждение покровительствовало членам указанной группировки.
Лидер бандформирования был ликвидирован правоохранителями в 2015 году в Хасавюрте в результате спецоперации.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении 27 лиц по статье «Создание террористического сообщества и участие в нем».
«В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом, кроме того, принимаются активные меры для установления других участников преступления», — сказала Светлана Петренко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 100 осужденных были завербованы в ряды террористов в колонии Калмыкии.
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