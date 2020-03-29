Остаемся домовать: почему важно ближайшую неделю самоизолироваться

Как бы не были налажены все защитные механизмы, надо понимать, что их ресурс не вечен. Именно поэтому в субботу в стране не работают кафе и рестораны, предприятия в сфере услуг — парикмахерские, салоны красоты, спортивные залы, торговые центры. Все места где собирается большое количество людей.

Закрыто должно быть все! За исключением предприятий особого режима от которых зависит жизнедеятельность городов. Больницы закрыты частично. В экстренных случаях можно и нужно обращаться за помощью. А вот при легком недомогании — лучше вызвать врача на дом. Скорая помощь продолжает свою работу в усиленном режиме. Так что же делать во время этой необычной недели? По первым ощущениям — это неуютно и некомфортно.

Но Роман Ишмухаметов убедился в том, что это чувство — ложное. В сознательности и ответственности нет ничего неуютного.

Вместо будильника — детский смех. Особая радость двух непосед — Льва и Василия — родители никуда не спешат. Взрослые тоже счастливы — время, которое безраздельно можно посвятить только сыновьям.

Мария Галимзянова: «Мы закупили разных книжек полезных, интересных для ребят. Мы закупили полезные развлекательные игры, и паззлы, и игры на внимание».

Впрочем, предстоящую неделю — Мария, психолог по образованию, продолжит консультировать клиентов через интернет, а ее супругу — придется выйти на работу. Он-врач. Сайт стопкоронавирус — теперь в закладках домашнего ноутбука

Мария Галимзянова: «Это люди старшего возраста, это, конечно, очень печально. И если мы и можем что-то сделать, то только оставаясь дома».

Поговорка — мой дом — моя крепость — в эти дни — приобретает особую актуальность.

Продуктовые магазины продолжают работать! Эпидемиологи напоминают — крайне важно — ходить за покупками не каждый день, уж тем более — не всей семьей. Кто-то один может сходить за хлебом или молоком. Не помешают перчатки и маска. Ну а после магазина — сразу же нужно отправляться домой, а не на прогулку!

Вирус может поджидать где угодно, где прошел другой, возможно, зараженный человек. На кнопке вызова лифта, перилах, дверных ручках, что уж говорить про детскую площадку, например.

Михаил Лебедев руководитель группы информационной и научной поддержки ЛПУ, ведущий врач-эксперт центра молекулярной диагностики (CMD) ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора: «Родители — сидите сами со своими детьми, не отдавайте своих детей дедушкам и бабушкам. Дедушки и бабушки пусть посидят отдельно. Любой человек находящийся в самоизоляции является на самом деле потенциально инфицированным. Избегать всяких общений с другими людьми».

Врачи предупреждают: эта пауза нужна чтобы резко уменьшить скорость распространения вируса, локализовать его. Как именно? За эти девять дней у заразившихся людей — окончательно проявятся симптомы — врачи начнут оказывать им помощь. И выявится все это — в замкнутом пространстве. Таким образом носители коронавируса — не смогут заразить сотни здоровых людей — в транспорте или на работе. Расползание КОВИД 19 существенно затормозиться!

Анатолий Альштейн вирусолог, профессор, доктор медицинский наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук: «Это примерно такая же вещь, которая применяется при пожарах, когда делают просеку в лесу, и огонь доходит до этой просеки и дальше не идет».

Только находясь дома — мы не добавим масла в коронавирусный пожар. Вот почему важно постараться свести к нулю — общение с внешним миром лицом к лицу. Это время — не для дружеских посиделок и шашлыков — придется заезжать в магазин за мясом, углями, а это место повышенной опасности. Прогулок в парках, вирус может притаится даже на скамейке. И уж тем более не для путешествий. По дороге на курорт — вас ждут общественный транспорт или такси, аэропорт через который прошли сотни если не тысячи людей и конечно самолет с замкнутой системой вентиляции, или поезд, где одному в вагоне достаточно чихнуть и в зоне поражения несколько десятков человек. Эта как минимум неделя — время, чтобы освежить знакомые с детства простые, но вирусоубийственные правила.

Виктор Зуев доктор медицинских наук, профессор, член Президиума РАЕН, член Нью-йоркской академии наук, вице-президент Международной Академии наук о природе и обществе, рук-ль отд. микробиологии латентных инфекций вирусолог Института им. Гамалеиг: «Все эти мероприятия, вся эта карантинизация хороша, но она хороша в комплексе с индивидуальной защитой. Вы знаете, мне много лет. Мне 91-й год, я советский мальчик так я воспитывался еще с детского дома, с пионерского лагеря на одной и той же мантре «береги свое здоровье, руки мой перед едой».

Вынужденная самоизоляция — не повод подхватить вирус хандры. У китайцев, уже переживших пик болезни, слово кризис пишется двумя иероглифами: опасность и возможности. Нерабочая неделя — шанс — наконец, заняться тем, до чего не доходили руки. Дарья Соловьева всегда мечтала создавать одежду. Выкройки, ткань, машинка — все готово — чтобы взяться за СВОЙ гардероб. А он обязательно пригодится, когда вирус уйдет!

Дарья Соловьева: «Буду шить летнее платье, я хочу лето — погулять».

В это время Анастасия Манакова — изучает искусство фотографии. Вдохновить может — и комнатный цветок. Цель — сделать популярным свой инстаграмм, а в нем главное красивое фото.

Анастасия Минакова: «Ни для кого не секрет, что сейчас люди — много зарабатывают на фотографии. Все есть в открытом доступе, платить никому не надо».

Самоизоляция, возможно, в будущем поможет сэкономить десятки тысяч рублей семейного бюджета на абонементы в клуб. Все что — нужно три минуты времени. Планка и отжимания — прокачивают все группы мышц. Мама, папа, я — спортивная семья — это про Шитовых. Даже двухмесячный сын с удовольствием наблюдает — как родители поддерживают форму. И программ таких тренировок, где нужен только собственный вес — хоть отбавляй. И для новичков, и для профессионалов. Даже спортсмены — готовятся к соревнованиям дома. Включив запись состязаний по триатлону — Ярославна Храмцова дома каждый день проезжает на велосипеде по тридцать километров.

Ярославна Храмцова: «Я соблюдаю карантин и тренируюсь в домашних условиях».

Но все-таки, если вам до сих пор кажется, что провести девять дней в квартире — немыслимо тяжело, всегда можно вспомнить, например, о моряках-подводниках или космонавтах.

Павел Виноградов космонавт-испытатель, герой России: «Здесь прежде всего твоя человеческая ответственность должна всегда говорить о том, что это не тебя государство заставляет самоограничиться, это тебя государство просит помочь этому же государству, помочь гражданам этого государства справиться с этой ситуацией».

Тем более, безответственным и наплевательским выглядит поведение тех, кто в эти дни, вернувшись из-за рубежа, не соблюдает карантин. В субботу было возбуждено первое уголовное дело в отношении побывшего в Швейцарии петербуржца. Мужчина отказался — самоизолироваться на две недели дома. Его забрали на принудительный карантин — в загородный пансионат, однако оттуда он сбежал. Скрывался и от медиков, и от правоохранителей. Его нашли — и вновь отправили на карантин. Сейчас в Госдуме планируют внести поправки в административный и уголовный кодексы. Если кто-то пренебрег карантином и заразил кого-то, его накажут штрафом до двух миллионов, а если кто-то умрет, то не исключено и лишение свободы. И такие меры на фоне реальной угрозы — не выглядят чрезмерными. Быть ответственными в эти дни и не унывать призывают звезды эстрады. В прошлом врач скорой помощи Александр Розенбаум напоминает о гигиене.

Александр Розенбаум: «Главное мойте руки почаще и будтье здоровы».

Леонид Агутин проводит концерт в тапочках — на своей даче. Били Новик — за время изоляции планирует перечитать Толстого и Достоевского и другим советует.

Билли Новик, музыкант: «В качестве поддержания, как петербуржец, сыграю песню которая всегда, во все времена поддерживала нас и сплочала наш дух, нашу энергию. Пусть это будет энергия противостояния привычному нашему образу жизни. Песня для всех зрителей программы Известия Главное».