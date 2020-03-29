72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на адвокате-миллионерше
В разгар пандемии коронавируса Тед Бекхэм и его возлюбленная объявили о помолвке.
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Фото, видео: Facebook / DavidBeckhamGallery, Instagram @victoriabeckham, Twitter @HMhelpforforces
Отец известного футболиста Дэвида Бекхэма Тед Бекхэм и его возлюбленная Хилари Мередит заявили, что собираются пожениться. О своей помолвке пара объявила на странице Хилари Мередит в социальной сети Twitter.
«Хотя сейчас в мире происходят гораздо более важные вещи, мы рады сообщить о нашей помолвке. Берегите близких», — говорится в сообщении.
Тед Бекхэм познакомился с будущей супругой, адвокатом Хилари Мередит, в 2019 году. Из-за этого романа Тед испортил отношения с сыном и его женой. Как Дэвид и Виктория отреагировали на новость о предстоящем торжестве пока неизвестно.
В браке с Сандрой Бекхэм Тед прожил 33 года и расстался в 2002 году. В своей автобиографии он признался, что причиной их развода с матерью звезды футбола стала известность сына и повышенное внимание со стороны СМИ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Бекхэм поссорилась с мужем, узнав о свадьбе сына.
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