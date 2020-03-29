Лунный календарь на апрель 2020: когда ожидать лучший день в году?
В апреле, как и в любом месяце, с точки зрения астрологии есть свои достоинства и недостатки.
Закрыть
Смотрите также:
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака
Евгений Петросян прокомментировал информацию о рождении ребенка
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 23 марта, для всех знаков зодиака
Что можно и категорически нельзя делать 23 марта в день Василисы Указательницы
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Фото, видео: www.globallookpress.com /Patrick Pleul, / National Aeronautics & Space Adm, /Frank Molter, /face to face
Астрологи отмечают, что первая половина месяца будет напряженной. Соединения Марса и Сатурна даст о себе знать, пишет «7Дней.ру».
Однако уже в середине апреля весеннее солнце порадует людей. Специалисты отмечают, что в этот период желательно не впадать в уныние и быть рядом с любимым человеком. Солнце же в середине месяца перейдет в знак своей экзальтации и начнет разгонять тот мрак, в котором все мы оказались. Такой переход, вероятно, поспособствует положительным переменам и ознаменует начало перехода к новому благоприятному периоду, который в мае получит дополнительную поддержку и от других планет.
Также самый лучший день в году случится 26 апреля. День Акшая Тритья наступает каждый год в тот момент, когда Луна и Солнце находятся в знаках своей экзальтации, и это положение совпадает с третьими лунными сутками. Астрологи рекомендуют подготовиться к нему заранее: спланируйте дела, в которых желаете стать успешными и получить максимальный результат, а также настройтесь на позитивный лад.
Кроме того, астрологи советуют снимать стресс с помощью вкусных блюд и разрешать конфликты мягко, без лишней агрессии. Также рекомендуется отдавать предпочтение одежде зеленых, бежевых и песочных оттенков и проводить время с детьми за совместными творческими занятиями.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля.
Читайте также
29%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?