Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля

В связи со сложившейся общесоциальной ситуацией на предстоящей неделе мы будем сильнее, чем обычно чувствовать влияние вышестоящих органов на нашу жизнь. При этом, с астрологической точки зрения мы будем испытывать в основном влияние двух планет.

На кого-то сильнее будет влиять Венера – помогая найти компромисс, приспособиться и переведя внимание на сферу личного общения. На кого-то сильнее будет влиять Уран – подталкивая к несогласию с обстоятельствами, к проявлению свободомыслия. С точки зрения астрологических аспектов, первый вариант гораздо выигрышнее.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов неделя важна прежде всего тем, что в их жизни наступает новый год. Традиционная рекомендация: оглянитесь на прошлый год, спланируйте предстоящий. Также Овнам желательно найти какие-то развлечения, или что-то вдохновляющее – то, что позволит отряхнуться от рутины и заново раскрыть свой потенциал.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоящая неделя поможет интуитивно находить лучшее решение. В основном это касается работы с информацией, переговоров и делового общения. Если у вас каникулы – займитесь чтением книг: это расширит ваши интеллектуальные горизонты и принесёт новые открытия.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам лучше всего заняться самосовершенствованием: активно ищите, в чем вы можете стать лучше. Правильнее всего будет составить список тех качеств, которые вы собираетесь в себе улучшить. Это пригодится вам в ближайшие недели. Внешние контакты могут даваться с трудом и приносить нервозность. Будет кстати их ограничить.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков продолжается период глубокой работы с эмоциями. Это время, когда вы можете хорошо осознать свои чувства, возможно будет даже полезно выписать их на бумагу. Подумайте, что из этого вы могли бы изменить, отпустить или забыть, если это более вам не нужно. Раскрывайте новые грани своего я – иногда вам нужно делать решительный шаг вперёд, хотя это дается и непросто.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя будет жаркой. Вам хочется активных, энергичных действий, а не размышлять и топтаться на месте. Вы можете организовать свою деятельность таким образом, чтобы оказывать влияние на людей, вдохновлять их, будь то лично или удалённо. Ведь главная грань вашей личности – это лидерство и поддержка окружающих. И сейчас эти качества могут быть особо востребованы.

Дева — гороскоп на неделю

Девам предстоит неблагоприятная неделя. Возможна нервозность, рассеянность и раздражительность. Трудно собраться с мыслями, трудно организовать размеренный ход дел. Лучше отложить умственную работу и важные решения, поменьше контактировать с окружающими.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов неделя будет неблагоприятной. Состояние раздражения и нерешительность одновременно будут мешать выстраивать отношения с окружающими. Посвятите эти дни отдыху и, возможно, чтению хорошей литературы.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов проснётся необычная психологическая глубина, способность интуитивно проникать вглубь любой проблемы. С другой стороны, возможно легкомысленное отношение к социальной обстановке или даже намеренный поиск опасности. Возможно этот авантюризм не приведёт к нежелательным последствиям, однако «бережёного бог бережет».

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя будет энергичная, но хаотичная. Вам сложно привести в порядок дела и планы, но это не умаляет вашей энергии и желания действовать. Ваша натура требует общения и активных проявлений, и вам сложнее других переносить рутину, скуку или изоляцию

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов это будет неделя со смешанным влиянием планет. Она будет хороша для абстрактной умственной работы: напишите статью или отчёт. Однако, для важных стратегических решений или активных действий неделя неблагоприятна.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям неделя принесёт позитивную энергичность и решительность. Вас ждут новые идеи и изобретения. И возможно, вы сможете применить их на практике. Также общение с единомышленниками может принести новые открытия, подъем и вдохновение

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя будет связана с усиленной работой интуиции. Причём интуитивные находки вам будет легко облекать в слова, чтобы записать или донести до окружающих. Прислушайтесь к внутреннему голосу – что он хочет вам сказать? В целом неделя для вас позитивна.

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