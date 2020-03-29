Звезды показали, как развлекаются во время самоизоляции и рассмешили пользователей Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @bilanofficial

Карантин — не повод грустить, решили певец Дима Билан и видеоблогер Клава Кока. Звезды присоединились к ныне популярному во всем мире челленджу Flip The Switch («щелкай выключателем»). Его суть — поменяться образами после короткого выключения света под песню рэпера Дрейка Nonstop. В этом месяце его поддержали сенатор и экс-кандидат в президенты США Элизабет Уоррен, супермодель Эмили Ратаковски, певица Дженнифер Лопес.

Instagram @bilanofficial

Российские артисты решили не отставать от западных коллег и выложили в Instagram не менее смешные ролики. На одном видео Билан облачен в полосатый костюм, а Кока — в розовое мини-платье. На другой записи — певец в белой майке, а видеоблогер — в черном боди. В обоих случаях, как того требуют правила, партнеры снимают себя в зеркале и после слова switch на секунду выключают свет. Когда освещение возвращается, участники предстают в одеждах и позах друг друга. Секундная темнота в этом случае выступает моментом для монтажной склейки.

«Ну что, для кого-то карантин — это еще скучно?» — спросил Дима поклонников в микроблоге.

За час один из роликов посмотрели 240 тысяч пользоватлей соцсети. Пост певца заполонили комментарии восхищенных фанатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец и актер Билли Портер запустил модный челлендж в социальной сети.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Лунный календарь на апрель 2020: когда ожидать лучший день в году?

Последние новости

22:58
Билан в платье и Клава Кока в костюме приняли участие в челлендже Flip The Switch
22:47
Солнце «самоизолировалось»: очевидцы публикуют фото гало в небе над Петербургом
22:24
Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за столицей
22:03
В Кремле поддержали введение режима самоизоляции в Москве
21:46
«Накарантинилась»: Елена Беркова объявила о своей беременности
21:30
Екатерина Диденко показала содержимое пиньяты, которую муж приготовил на ее день рождения

Сейчас читают

Собянин запретил всем москвичам выходить из дома из-за коронавируса
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок