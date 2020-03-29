Билан в платье и Клава Кока в костюме приняли участие в челлендже Flip The Switch

Карантин — не повод грустить, решили певец Дима Билан и видеоблогер Клава Кока. Звезды присоединились к ныне популярному во всем мире челленджу Flip The Switch («щелкай выключателем»). Его суть — поменяться образами после короткого выключения света под песню рэпера Дрейка Nonstop. В этом месяце его поддержали сенатор и экс-кандидат в президенты США Элизабет Уоррен, супермодель Эмили Ратаковски, певица Дженнифер Лопес.

Instagram @bilanofficial

Российские артисты решили не отставать от западных коллег и выложили в Instagram не менее смешные ролики. На одном видео Билан облачен в полосатый костюм, а Кока — в розовое мини-платье. На другой записи — певец в белой майке, а видеоблогер — в черном боди. В обоих случаях, как того требуют правила, партнеры снимают себя в зеркале и после слова switch на секунду выключают свет. Когда освещение возвращается, участники предстают в одеждах и позах друг друга. Секундная темнота в этом случае выступает моментом для монтажной склейки.

«Ну что, для кого-то карантин — это еще скучно?» — спросил Дима поклонников в микроблоге.

За час один из роликов посмотрели 240 тысяч пользоватлей соцсети. Пост певца заполонили комментарии восхищенных фанатов.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец и актер Билли Портер запустил модный челлендж в социальной сети.