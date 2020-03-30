«Очень смело»: Кристина Асмус удивила поклонников новой прической
Знаменитость показала снимки в социальной сети. Фанаты остались в восторге от нового образы звезды.
Фото: Instagram @asmuskristina
Российская актриса Кристина Асмус решила кардинально сменить прическу. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» прямо во время съемки для журнала обстригла свои длинные волосы.
Ранее знаменитость выложила ролик в сеть, где уже был намек на то, что актриса как-то изменит свою прическу. Однако тогда большинство юзеров решили, что это лишь пиар и Асмус не решится убрать длину. Актриса театра и кино опубликовала кадры на своей странице в Instagram, автор фото — Валентин Блох.
«Ну что?! Кто там писал, что видео гон, и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь. Пока салоны красоты на карантине, я подстриглась», — заявила артистка.
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Ну что???????!!!!!!!!! Кто там писал, что видео гон и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! 🤪 Получите, распишитесь))))) Пока салоны красоты на карантине 😂, я подстриглась в объективе гениального @flea_view 📸 Все фото и интервью для @peopletalkru по ссылке в сторис!!!!! ☝🏻⚡️
Фанаты были ошеломлены смелостью любимицы. Они засыпали артистку комплиментами и пришли к выводу, что с короткими волосами Кристина смотрится не менее изящно и сексуально.
«Очень даже хорошо, стильно!»
«Мощно»;
«Мне безумно нравится короткая стрижка»;
«Огонь. Очень смело»;
«Как круто! Вот это эксперимент! Я восхищена!» — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Асмус похвасталась младшей сестрой.
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