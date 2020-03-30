«Очень смело»: Кристина Асмус удивила поклонников новой прической

Российская актриса Кристина Асмус решила кардинально сменить прическу. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» прямо во время съемки для журнала обстригла свои длинные волосы.

Ранее знаменитость выложила ролик в сеть, где уже был намек на то, что актриса как-то изменит свою прическу. Однако тогда большинство юзеров решили, что это лишь пиар и Асмус не решится убрать длину. Актриса театра и кино опубликовала кадры на своей странице в Instagram, автор фото — Валентин Блох.

«Ну что?! Кто там писал, что видео гон, и я ни за какие деньги волосы не отстригу?! Получите, распишитесь. Пока салоны красоты на карантине, я подстриглась», — заявила артистка.

Фанаты были ошеломлены смелостью любимицы. Они засыпали артистку комплиментами и пришли к выводу, что с короткими волосами Кристина смотрится не менее изящно и сексуально.

«Очень даже хорошо, стильно!»

«Мощно»;

«Мне безумно нравится короткая стрижка»;

«Огонь. Очень смело»;

«Как круто! Вот это эксперимент! Я восхищена!» — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кристина Асмус похвасталась младшей сестрой.