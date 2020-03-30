«Красотка»: Решетова продемонстрировала комплекс упражнений для упругих ягодиц
Возлюбленная музыканта призвала фолловеров проводить время на карантине с пользой для себя и своего здоровья.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова не теряет время зря на карантине, а активно занимается спортом и приводит себя в форму после родов. Свою тренировку модель провела на крыше, облачившись в серый спортивный костюм. Звезда сделала несколько упражнений, которые эффективны для ягодиц. Модель отметила, что ее пятимесячный сын Ратмир во время занятий мирно спал в коляске рядом с ней.
«На карантине есть два варианта — сидеть перед теликом и разъедаться или выделять часик для работы над телом, чтобы к лету выглядеть прилично», — написала звезда.
Пользователи сети остались в восторге от подборки упражнений на ягодицы и поблагодарили Анастасию за полезную публикацию.
«Молодец»;
«То, что нужно! Спасибо»;
«Спасибо за подборку упражнений!»
«Красотка», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Решетова готова пожертвовать своим бизнесом ради безопасности граждан.
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