Анастасия Решетова готова пожертвовать своим бизнесом ради безопасности

Анастасия Решетова готова пожертвовать своим бизнесом ради того, чтобы защитить сограждан и не допустить распространения коронавируса. Об этом она объявила на своей странице в Instagram, призвав всех проявить гражданскую позицию и соблюдать меры безопасности. По ее словам, строгий карантин необходим и только ограничения и штрафы могут помочь избежать повторения итальянского сценария.

«Я прекрасно понимаю, что если будут приняты жесткие меры по ограничению движения в городе или вовсе режим ЧС, то пострадают огромное количество предприятий, кроме медицинских и продовольственных направлений. Пострадает и мой бизнес. Но я готова к этому морально. Потому что если эта зараза будет и дальше распространяться с такой прогрессией, то любой бизнес пострадает еще сильнее и не факт, что будет шанс все обратить потом», — написала модель.

Instagram @volkonskaya.reshetova

Она напомнила, что в Италии еще несколько недель назад число заболевших было таким же, как в России, и буквально за месяц там заразились более 100 тысяч и умерли десять тысяч человек.

«У нас еще есть время не дойти до критической точки, но если каждый будет к этому халатно относиться, то ничего не выйдет. <…> Не надо себя исключать. Понять, принять и изменить ситуацию должен каждый. Только так», — заключила Анастасия.

Коммерческий директор Решетовой Ангелина Дубровская подтвердила в телефонном интервью 5-tv.ru, что принадлежащий возлюбленной рэпера Тимати салон красоты на будущей неделе работать не будет. А в последние дни Анастасия внимательно следила за здоровьем клиентов: на входе всем выдавали бахилы и медицинские маски и измеряли температуру.

«Со следующей недели, как сказал наш президент, у нас каникулы, она, соответственно, не работает», — сказала Дубровская.

Выезжать на дом к девушкам, которые хотят продолжать ухаживать за собой, мастера салона тоже не будут

«Мы против этого. Закон он для всех закон, карантин он для всех карантин, и мы придерживаемся такой позиции, мы законопослушные. Хотя были такие предложения и от клиентов, и от мастеров», — пояснила директор Решетовой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тимати оставил Анастасию Решетову с пятимесячным сыном Ратмиром в коронавирусной Москве и улетел на Мальдивы.

А мы напоминаем, что нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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