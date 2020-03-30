Звезда культового американского сериала «Санта-Барбара» Джон Каллахан скончался в Калифорнии в возрасте 66 лет. Как сообщил интернет-портал Variety, актер умер в больнице от инсульта.

«Любовь не знает своей глубины до часа разлуки. Наши сердца разбиты. Огромное спасибо за любовь и поддержку, ты никогда не узнаешь, как много это для нас значит», — написала в своем Instagram актриса, бывшая супруга актера и мать его единственной дочери Ева ЛаРю.

Instagram @evalarue

В «Санта-Барбаре» Каллахан играл Крэйга Ханта, а знаменит стал благодаря роли Эдмунда Грея в сериале «Все мои дети». Кроме того актер запомнился зрителям в фильме «Комната Марвина», также сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Она написала убийство», «Крученый город», «Дни нашей жизни» и многих других.

«Надеюсь, на небесах есть бейсбол, и ваша команда будет всегда выигрывать! Янки только что потеряли своего самого большого болельщика», — добавила в своем посте Ева ЛаРю.

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