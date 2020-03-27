Звезда «Крокодила Данди» и «Клана Сопрано» умер из-за коронавируса

Американский актер Марк Блум, известный по сериалу про мафию «Клан Сопрано» и серии фильмов «Крокодил Данди», скончался на 70-м году жизни. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом нового типа, сообщает Mirror.

Издание отмечает, что смерть актера подтвердили в Нью-йоркской театральной компании Playwrights Horizons. При этом там не уточнили причину кончины Блума.

«С любовью и тяжелыми сердцами Playwrights Horizons отдает дань памяти Марку Блуму, дорогому давнему другу и непревзойденному артисту, который скончался на этой неделе. Спасибо, Марк, за все, что ты принес в наш театр, в другие театры и зрителям по всему миру. Мы будем скучать по тебе», — говорится в сообщении компании.

Марк Блум начал играть на сцене в 1970-х годах. Свою первую роль в кино он получил только в 1983 году — романтической комедии «Любовный недуг» (Lovesick). После выхода картины его карьера пошла в гору — в 1980-х Марк уже был звездой. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как «Крокодил Данди», «Грань», «Элементарно», «Миллиарды», «Хорошая жена», «Моцарт в джунглях», «Клан Сопрано» и других.

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