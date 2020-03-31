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«Божечки, какая она маленькая»: Тарасов умилил подписчиков фото с новорожденной дочерью

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Игорь Рязов
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Футболист призвал использовать время всеобщей самоизоляции для развития, а не лежания на диване.

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Фото, видео: Instagram @tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов умилил поклонников новым фото с новорожденной дочерью Евой. Снимок он выложил на своей странице в Instagram.

На фотографии спортсмен запечатлен с голым торсом. На груди у него спит маленькая дочка в белой пижаме с капюшоном. Тарасов придерживает ее рукой.

«То, что мы все оказались дома на период карантина, не повод забрасывать тренировки и учебы. Эта пауза для сохранения здоровья, но никакой не отпуск или каникулы, чтобы расслабиться и лечь на диван», — подписал он снимок.

Футболист призвал заниматься дома упражнениями для развития тела и интеллекта. Спортсменов он призвал устраивать себе силовые тренировки, а школьников — участвовать в онлайн-конкурсах.

Instagram @tarasov23

В комментариях пользователи умиляются его фото с дочерью, а также соглашаются с важностью саморазвития во время карантина.

«Божечки, какая она маленькая. Берегите девочек!»

«В это смутное время такая нежность!»

«Какая милота! Как приятно смотреть на вас! Будьте здоровы!»

«Сестра сказала, что один мужик на балконе 42 километра пробежал. Кто хочет, тот ищет возможности», — написали поклонники.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Ева появилась на свет 5 февраля в московской клинике. Ее родила супруга Дмитрия Тарасова Анастасия. Пара также воспитывает дочь Милану. Кроме того, у футболиста есть дочь от первого брака — 11-летняя Ангелина.

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