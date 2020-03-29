Дмитрий Тарасов поздравил жену с днем рождения трогательными обещаниями
Матери двух дочерей футболиста Анастасии Костенко исполнилось 26 лет.
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Фото, видео: Instagram @kostenko.94, @tarasov23
Дмитрий Тарасов поздравил с днем рождения жену трогательным признанием в любви и обещанием заботиться о ее счастье. Анастасии Костенко исполнилось 26 лет. По этому случаю футболист опубликовал на своей странице в Instagram классический семейный снимок, на котором и он, и Анастасия, и маленькие дочки запечатлены в белых одеждах.
«Девочка моя любимая! Жена! Подруга! Мама моих дочек! С днем рождения тебя! Оставайся такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной! Обязательно будь здорова, а за твое счастье и благополучие в ответе я! Люблю», — написал Тарасов.
На фотографии впервые отчетливо видно личико полуторамесячной младшей дочери Евы. Многие пользователи сумели разглядеть, что девочка — копия мамы.
«Очень красивая семья. С днем рождения».
«Наконец-то с женой повезло».
«Божественно! Вот в чем счастье заключается — крепкая, счастливая семья!» — умиляются фанаты.
Сама именинница на своей странице выложила праздничное фото на фоне цветов и воздушных шаров и поблагодарила супруга. Она подвела итог, что прожила четверть века замечательно и завершила «на сладкой ноте».
«Сегодня мой день, он самый лучший или нет, один из. И рядом мой любимый и наши любимые девочки, люди и все, что я хочу сказать, так это — спасибо, Бог, спасибо. Моему самому любимому и любящему мужу! Моим девочкам! И маме. И папе. Я знаю, что вы очень счастливы за меня», — написала Костенко.
Ранее Дмитрий Тарасов растрогал подписчиков фотографиями с крестин младшей дочери Евы.
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