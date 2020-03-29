Дмитрий Тарасов поздравил жену с днем рождения трогательными обещаниями

Дмитрий Тарасов поздравил с днем рождения жену трогательным признанием в любви и обещанием заботиться о ее счастье. Анастасии Костенко исполнилось 26 лет. По этому случаю футболист опубликовал на своей странице в Instagram классический семейный снимок, на котором и он, и Анастасия, и маленькие дочки запечатлены в белых одеждах.

«Девочка моя любимая! Жена! Подруга! Мама моих дочек! С днем рождения тебя! Оставайся такой же красивой, чуткой, ласковой, заботливой и родной! Обязательно будь здорова, а за твое счастье и благополучие в ответе я! Люблю», — написал Тарасов.

На фотографии впервые отчетливо видно личико полуторамесячной младшей дочери Евы. Многие пользователи сумели разглядеть, что девочка — копия мамы.

«Очень красивая семья. С днем рождения».

«Наконец-то с женой повезло».

«Божественно! Вот в чем счастье заключается — крепкая, счастливая семья!» — умиляются фанаты.

Сама именинница на своей странице выложила праздничное фото на фоне цветов и воздушных шаров и поблагодарила супруга. Она подвела итог, что прожила четверть века замечательно и завершила «на сладкой ноте».

«Сегодня мой день, он самый лучший или нет, один из. И рядом мой любимый и наши любимые девочки, люди и все, что я хочу сказать, так это — спасибо, Бог, спасибо. Моему самому любимому и любящему мужу! Моим девочкам! И маме. И папе. Я знаю, что вы очень счастливы за меня», — написала Костенко.

Instagram @kostenko.94

Ранее Дмитрий Тарасов растрогал подписчиков фотографиями с крестин младшей дочери Евы.