Видео 18+: Гуф позволил своему псу напасть на других собак и наблюдал за жестокой схваткой

Рэпер не разнимал животных, а затем попытался выставить виноватыми в произошедшем хозяев пострадавшего питомца.

Фото, видео: Instagram @therealguf

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, позволил своей овчарке напасть на других собак и наблюдал за ожесточенной схваткой. Процесс он транслировал в прямом эфире в Instagram.

В начале видео пес музыканта по кличке Гуччи замечает перед собой двух других собак. Он резко начинает бежать вперед, из-за чего держащий его за поводок Гуф падает на землю под нецензурную брань.

«Хотите отпущу его, ***** (блин — Прим. ред.), а? Хотите отпущу его, а? Хотите?» — спросил зрителей рэпер, когда поднялся.

Вслед за овчаркой он подбежал к двум другим собакам, которые хотели отступить. Одной из них пришлось принять бой — животные рвали друг друга зубами в течение нескольких минут. Все это время Гуф просто наблюдал, то подбадривая своего пса, то прося его остановиться.

«That’s my dog, that’s my dog. Welcome to my house (Это мой пес, это мой пес. Добро пожаловать ко мне домой — Прим. ред.). <…> Нормально-нормально-нормально <…> Давай, Гуччи. UFC закончилось», — говорил он.

Ожесточенная собачья схватка была остановлена только после появления хозяев других животных. Причем рэпер попытался выставить их виноватыми.

«Что мало? Мало вам этого? <…> Вы отпускаете без поводка. А, убежали. Ну, пойдем поговорим», — сказал он растерянным мужчине и женщине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Гуф употреблял тяжелые наркотики. Он сам рассказал об этом Ксении Собчак, вспоминая о своих отношениях с певицей Кэти Топурией. По его словам, с помощью возлюбленной ему удалось бросить. Однако недавно рэпер Джиган назвал коллегу наркоманом, отметив, что тот «сторчался».

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