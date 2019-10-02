Гуф рассказал Собчак, как подсел на тяжелые наркотики из-за Топурии

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) начал употреблять тяжелые наркотики сразу же после знакомства с певицей Кэти Топурией. Об этом артист рассказал в интервью Ксении Собчак.

Она спросила музыканта, какое событие в прошлом изменило всю его жизнь.

«Года три назад, когда я начал встречаться с Кэти. Я перестал вообще писать, абсолютно, в тот же день. Через день стал употреблять наркотики тяжелые. Это после трехлетнего перерыва».

Гуф рассказал, что Кэти пришлось его спасать. Возникновение зависимости он связывает с тем, что Топурия в начале их отношений была замужем, имела ребенка, из-за чего с ней «никуда нельзя было пойти». Когда с наркотиками удалось покончить, начались «два года нудных отношений».

«Я лежал на диване, мы ничего не делали: никакого движения ни у нее, ни у меня. Никакого прогресса не было», — вспоминает артист.

Он признался, что Топурия была самой большой любовью в его жизни и свое будущее он видел только с ней. Причину расставания рэпер видит в своем слишком хорошем поведении.

«За последние полгода (отношений — Прим. ред.) я супер хорошо себя вел, видимо слишком хорошо, я стал вообще очень хорошим, не косячил», — утверждает он.

Музыкант подчеркнул, что не понимает, где он поступил неправильно. На вопрос о том, согласится ли он возобновить отношения, если Кэти сама это предложит, он ответил отрицательно.

«Поезд ушел. Правда, мне просто слишком больно за это время было, и по сей день больно. Так больно никто не делал», — резюмировал рэпер.

После расставания Топурии и Гуфа в прессе появилось множество домыслов относительно причин произошедшего. В конечном итоге все сошлись на том, что любовь разрушила юная участница шоу «Дом-2» Яна Шевцова, которая заявила о романтической связи с рэпером.

Как сообщал 5-tv.ru, Кэти Топурия опровергла эти слухи. Она призналась, что любила Гуфа, но они придерживались слишком разных образов жизни.