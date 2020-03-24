Брак Джигана и Оксаны Самойловой. Что все-таки случилось

Поклонники разочарованы: семейная идиллия рэпера Джигана оказалась обманом. Как известный певец оказался в наркологическом центре? Неужели он поднял руку на свою жену? Правда ли, что Оксана собирается разводиться с рэпером? Лишат ли теперь его родительских прав? Только в программе «Светская хроника»!

Так что же на самом деле произошло в звездной семье? В СМИ появилась информация, что Джиган избил свою супругу, в опасности были и его малолетние дети! Якобы подписчики в одном из прямых эфиров в социальных сетях видели окровавленную руку Оксаны Самойловой и фото девушки с синяком под глазом. Специалисты говорят, не исключено, что после выходок мужа у Оксаны Самойловой началась депрессия.

Миллионы фанатов восхищались сказочной жизнью знаменитого рэпера и его красавицы-жены. Пара воспитывает троих дочерей, а недавно в их семье появился долгожданный сын Давид. Заботливый супруг сам присутствовал на родах в элитной клинике Майами.

Идеальная картина рассыпалась в одночасье. Джиган вышел в прямой эфир в нетрезвом виде. На кадрах многодетный отец находится в заметно возбужденном состоянии, употребляет алкоголь, ругается матом в присутствии детей и просит дочь Лею принести ему спиртное.

В ходе прямой трансляции артист нецензурно оскорбляет подписчиков, а также вступает в словесную перепалку с рэпером Гуфом.

«Гуф — наркоман, сторчался петушара, не зря его ******** (избили. — Прим. ред.) в клубе», — заявил во время трансляции Джиган.

«Ну, то что наркоман, ты никому Америки не открыл. Так что давай в стриптизе, где мы с тобой встречаемся постоянно, ты не будешь у меня больше спрашивать ни дорожку, ни косячок», — ответил ему Гуф.

Через какое-то время Джиган шокировал подписчиков, выложив видео со сбритой бородой и бровями. По одной из версий, это было сделано, чтобы затруднить диагностику запрещенных веществ в организме.

После этих событий рэпера отравили на принудительное лечение в рехаб. Сам Джиган назвал место, куда его поместили, психушкой. Удивительно, но, вопреки правилам клиники, у артиста не отобрали телефон, поэтому он продолжал снимать свои странные видео и оттуда.

Услуги элитного рехаба в Майами обошлись Джигану в огромную сумму — месяц пребывания там стоит 80 тысяч долларов, а это более шести миллионов рублей. Пока артист прохлаждался в клинике, которая больше напоминает дорогой отель с большим бассейном, личным шеф-поваром и особым меню, его супруга Оксана перестала выходить на связь.

По-настоящему фанаты начали переживать, когда девушка оставила в сетях тревожное сообщение: «Я просто не хочу просыпаться в этот мир».

В трудную минуту модель поддержали многие знаменитости: Ольга Бузова, Вера Брежнева и Виктория Дайнеко.

В этот момент в сети стали всплывать видео, на которых мужчина, похожий на известного рэпера, веселится и флиртует с неизвестными девушками. Знакомые Джигана говорят, что певец уже не в первый раз изменял жене.

Некоторые и вовсе считают, что брак знаменитостей — фикция.

Елена Нестерович, pr-менеджер: «Несомненно, такую семью, как Джиган и Оксана Самойлова, можно считать бизнес-продуктом, их отношения не только семейные, но и финансовые. Просто бренд косметики никому не интересен, но косметика, которую продает Оксана Самойлова, которая, допустим, поссорилась со своим мужем, уже привлекает внимание женщин с похожей жизненной ситуацией, которые начинают позиционировать ситуацию на себя».

Самойлова до последнего не хотела выносить сор из избы, но из-за давления СМИ и поклонников она прервала молчание.

«Хочу сказать, что ни меня, ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды».

Адвокаты утверждают, в случае расторжения брака Самойлова имеет право на большую долю совместного имущества. Семья владеет особняком в элитном подмосковном поселке, в их распоряжении несколько автомобилей премиум-класса. Доход рэпера достигает 60 миллионов рублей в год. Оксане за десять лет совместной жизни удалось развить интернет-магазин и создать собственный бренд одежды.

«В штате Калифорния тот супруг, который вел себя аморальным образом, может быть лишен части своего имущества, и она будет передана в пользу другого, морально пострадавшего супруга», — рассказывает адвокат Екатерина Духина в комментарии «Светской хронике».

Простит ли Оксана Самойлова мужа или решится на развод — покажет время.