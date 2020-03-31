Пианистка решилась написать книгу благодаря самоизоляции, из-за которой у нее появилось свободное время.

«Армен Борисович был моим первый мужчиной»: Цымбалюк-Романовская взялась за мемуары

Фото: ВКонтакте @vitalinacimbaluk

Украинская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская решила написать мемуары о своем романе и скандальном разводе с актером Арменом Джигарханяном. Об этом она рассказала изданию Дни.ру.

«Сегодня я, как и вся страна, нахожусь в самоизоляции дома. Времени свободного много — читаю, музицирую. Но главное — наконец-то начала писать мемуары, которые долго откладывала, ведь мне есть, что рассказать», — сообщила пианистка.

Она отметила, что лейтмотивом будущей книги станет ее роман и нашумевшее расставание с Джигарханяном.

«Хотя он и назвал меня на всю страну воровкой, оболгал и прилюдно унизил, зла на него не держу, помню только хорошее. В книге я расскажу, как зарождался наш роман, поделюсь самыми сокровенными, почти интимными подробностями наших отношений, ведь Армен Борисович был моим первый мужчиной <…> Знаете, я горжусь тем, что он был в моей жизни, что полюбила именно такого человека. Счастлива, что именно так сложилась моя биография!» — сказала Цымбалюк-Романовская.

Кроме романа, в мемуарах она расскажет о любимых блюдах легендарного армянского артиста. В частности, опубликует рецепты яичницы с помидорами и клюквенного морса, которыми кормила актера. Написать все это пианистке поможет молодой соавтор. По ее словам, он тоже с большой любовью, симпатией и уважением относится к Армену Борисовичу.

Как сообщал 5-tv.ru, брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской продлился около двух лет: с февраля 2016 года по ноябрь 2017-го. Актеру на момент его заключения было 80 лет, а Виталине — 36. Несмотря на то, что они официально развелись, судебные тяжбы не прекратились до сих пор. Так, недавно друзья Джигарханяна потребовали с Цымбалюк-Романовской 15 миллионов рублей.

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