«Не продержатся и 24 часа»: Украина на пороге зимы, которая может стать последней

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Киев провалил подготовку к холодам.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yevhen Kotenko; 5-tv.ru

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Bloomberg: на Западе признали, что зима может стать критической для Украины

Эта зима может стать критической для Украины. Как пишет агентство Bloomberg, на Западе признали, что если она не сможет пережить предстоящие месяцы, то проиграет в конфликте. При этом киевский режим и так уже провалил все планы подготовки к холодам, в том числе по созданию резервных источников тепла.

С начала года в столице не установили ни одной передвижной котельной, хотя выделяли полтора миллиарда гривен. Прошлой зимой в городах, включая Киев, неделями не было отопления и воды. Сейчас украинцы массово готовятся к худшему сценарию: скупают генераторы, одежду.

Цены на дрова подскочили сразу на 80%. В Верховной раде прямо заявили: в десятках общин и областей энергообъекты смогут автономно проработать не более трех суток. Некоторые регионы в случае блэкаута не продержатся и 24 часов. 

Ранее 5-tv.ru писал, что на фоне острого финансового кризиса Верховная рада Украины ушла на длительные каникулы. Как пояснял украинский парламентарий Ярослав Железняк, решение было обусловлено значительными сложностями при голосовании по законопроектам, которые касаются выполнения международных обязательств страны. Сложившаяся ситуация вызвала бюджетные затруднения. В результате украинские власти отложили до декабря расходы на капитальный ремонт и возведение социальных объектов, к которым относятся школы, больницы и укрытия.

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