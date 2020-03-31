Телеведущая посетовала, что теперь ей также запрещено вести прямые эфиры в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак пожаловалась подписчикам на Instagram. По словам светской львицы, социальная сеть заблокировала ее провокационную фотографию, сделанную на Мальдивах. Тогда вместе с Собчак позировали топлес перед камерой певица Глюкоза и дизайнер Яна Расковалова. Автором снимка выступил муж Ксении — режиссер Константин Богомолов.

«Вчера я узнала, что Instagram заблокировал мою красивейшую мальдивскую фоточку с подружками, где мы нежно держим друг друга за самое дорогое, да еще наказал меня блокировкой прямых эфиров. Но ничего, мы прорвемся!!! А пока медитируем! Ведь есть и свои плюсы всей этой истории с карантином: инстаграмофилы наконец начнут осознавать, что можно быть в одном месте, а фото ставить из другого — это знание до сих пор многим сложно дается», — подчеркнула звезда.

Героини нашумевшего кадра быстро отреагировали на публикацию звезды и отметили, что блокировка им не помеха.

«Мы все повторим в следующей поездке. Тема не раскрыта», — отметила певица Глюкоза.

«И у меня все заблокировано», — посетовала Расковалова.

Instagram @xenia_sobchak

Фанаты расстроились, узнав о таком событии. Поклонники теледивы подчеркнули, что фотография была великолепной.

«Это самое лучшее фото было! Ничего неприличного не было абсолютно!»

«Фото красивейшее, правда! Кому надо — успели увидеть и оценить»;

«Такая красивая фотография, все прилично, никакой пошлятины», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак уверена, что уже переболела коронавирусом.

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