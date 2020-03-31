Ксения Собчак уверена, что уже переболела коронавирусом

Телеведущая сделала соответствующее признание во время прямого эфира в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, @konbog75

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ксения Собчак считает, что переболела коронавирусом еще в начале декабря. Соответствующее признание телеведущая сделала во время прямого эфира на странице в Instagram своего супруга Константина Богомолова.

«Я давно переболела коронавирусом… Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота», — сказала Ксения.

38-летняя знаменитость отметила, что врачи диагностировали у нее «атипичную пневмонию» и назначили лечение антибиотиками. Ксения Собчак добавила, что после болезни у нее начались осложнения. Телеведущая потеряла голос и была вынуждена прибегнуть к помощи фониатра.

«Мне адреналин капали через трубочку», — сказала Ксения Собчак.

Судя по всему, телеведущая придерживается версии конспирологов, которые считают, что COVID-19 давно гуляет по планете.

Многие россияне, переболевшие ОРВИ в осенний и зимний периоды, отмечали, что недуг протекал непривычно тяжело. Большинство из них считают, что перенесли именно коронавирус, хотя данные догадки не получили официального подтверждения.

Ученые из университета Милана и миланского госпиталя Сакко, к примеру, заявили, что COVID-19 появился на территории Италии еще в ноябре 2019 года, а тяжелую пневмонию фиксировали там в октябре.

Первый случай заражения коронавирусом был диагностирован в китайском городе Ухань в конце года. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового коронавируса.

В настоящий момент число заразившихся в мире составило порядка 772 тысячи человек, 37 022 — умерли, 160,2 — выздоровели.

В России насчитывается 1836 случаев заражения коронавирусом.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Собчак перестала следить за собой на карантине. Телеведущая вместе с мужем и сыном соблюдает дома режим самоизоляции.

Тема:
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